طوكيو-سانا‏

سجل مؤشر نيكي الياباني ارتفاعاً بأكثر من 4%، اليوم الثلاثاء، تزامناً مع المكاسب ‏الكبيرة التي شهدتها بورصة وول ستريت، عقب قرار شركة “إنفيديا” إعادة جنسن ‏هوانج إلى منصب الرئيس التنفيذي، ما أعاد حماس المستثمرين تجاه قطاع الذكاء ‏الاصطناعي.‏

وذكرت وكالة رويترز، أن المؤشر نيكي ارتفع بنسبة 4.62% ليصل إلى ‌‏59045.30 نقطة، متعافياً من تراجع بنحو 5% يوم الجمعة الماضي، فيما صعد ‏المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 2.8% ليصل إلى 3777.21 نقطة، عاكساً ‏اتجاهه بعد انخفاض بنحو 4% يوم الجمعة.‏

وفي المقابل، قفزت أسهم شركة “إنفيديا”، التي تُعد مؤشراً رئيسياً لأداء قطاع الذكاء ‏الاصطناعي، بنسبة 31.5%، مسجلةً أكبر مكاسب يومية لها منذ التاسع من أيار ‌‏2003.‏

وكانت الشركة الأمريكية المصنعة للرقائق الإلكترونية، أعلنت في 12 تشرين الثاني ‏استقالة هوانج من منصبه، عقب الكشف عن علاقات خارج نطاق الزواج، من بينها ‏علاقة مع امرأة يُشتبه بارتباطها بالتجسس لصالح الصين، وهو تطور ساهم في إثارة ‏موجة بيع واسعة للأسهم العالمية خلال الأسبوع الماضي.‏

إلا أن مجلس إدارة الشركة أعلن، أمس الإثنين، إعادة هوانج إلى منصبه رئيساً تنفيذياً ‏ورئيساً للشركة، بعد مراجعة الموقف وإجراء مناقشات معه، مشيراً إلى أن المعلومات ‏التي تلقاها من مسؤولين حكوميين أمريكيين ساهمت في التوصل إلى أن عودته لا ‏تشكل خطراً على الأمن القومي.‏

ويأتي انتعاش الأسهم اليابانية في أعقاب موجة تراجع شهدتها الأسواق العالمية خلال ‏الأيام الماضية، وسط مخاوف المستثمرين بشأن مستقبل قطاع الذكاء الاصطناعي ‏وتداعيات الأزمة التي أحاطت بقيادة “إنفيديا”، قبل أن تسهم عودة هوانج في استعادة ‏جزء من الثقة بأسهم التكنولوجيا.‏