طوكيو-سانا
سجل مؤشر نيكي الياباني ارتفاعاً بأكثر من 4%، اليوم الثلاثاء، تزامناً مع المكاسب الكبيرة التي شهدتها بورصة وول ستريت، عقب قرار شركة “إنفيديا” إعادة جنسن هوانج إلى منصب الرئيس التنفيذي، ما أعاد حماس المستثمرين تجاه قطاع الذكاء الاصطناعي.
وذكرت وكالة رويترز، أن المؤشر نيكي ارتفع بنسبة 4.62% ليصل إلى 59045.30 نقطة، متعافياً من تراجع بنحو 5% يوم الجمعة الماضي، فيما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 2.8% ليصل إلى 3777.21 نقطة، عاكساً اتجاهه بعد انخفاض بنحو 4% يوم الجمعة.
وفي المقابل، قفزت أسهم شركة “إنفيديا”، التي تُعد مؤشراً رئيسياً لأداء قطاع الذكاء الاصطناعي، بنسبة 31.5%، مسجلةً أكبر مكاسب يومية لها منذ التاسع من أيار 2003.
وكانت الشركة الأمريكية المصنعة للرقائق الإلكترونية، أعلنت في 12 تشرين الثاني استقالة هوانج من منصبه، عقب الكشف عن علاقات خارج نطاق الزواج، من بينها علاقة مع امرأة يُشتبه بارتباطها بالتجسس لصالح الصين، وهو تطور ساهم في إثارة موجة بيع واسعة للأسهم العالمية خلال الأسبوع الماضي.
إلا أن مجلس إدارة الشركة أعلن، أمس الإثنين، إعادة هوانج إلى منصبه رئيساً تنفيذياً ورئيساً للشركة، بعد مراجعة الموقف وإجراء مناقشات معه، مشيراً إلى أن المعلومات التي تلقاها من مسؤولين حكوميين أمريكيين ساهمت في التوصل إلى أن عودته لا تشكل خطراً على الأمن القومي.
ويأتي انتعاش الأسهم اليابانية في أعقاب موجة تراجع شهدتها الأسواق العالمية خلال الأيام الماضية، وسط مخاوف المستثمرين بشأن مستقبل قطاع الذكاء الاصطناعي وتداعيات الأزمة التي أحاطت بقيادة “إنفيديا”، قبل أن تسهم عودة هوانج في استعادة جزء من الثقة بأسهم التكنولوجيا.