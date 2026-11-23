دير الزور-سانا

أصدرت محكمة جنايات الأحداث في دير الزور، اليوم الإثنين، أحكامها بحق ثلاثة متهمين في قضية مقتل الطفل محمود الدعيجي، الذي عُثر على جثمانه داخل مبنى مهجور قرب القصر العدلي في المدينة، بعد أيام من فقدانه.

وأوضح رئيس محكمة جنايات الأحداث في دير الزور القاضي المستشار عبد محمد الخاير في تصريح لـ سانا، أن الحكم قضى بإيداع متهمين اثنين في معهد الأحداث بحلب لمدة 12 سنة، بعد إدانتهما بجريمة القتل القصد المقترن بتسهيل ارتكاب فعل مخلّ بالآداب وتعاطي المواد المخدرة، فيما حُكم على المتهم الثالث بالسجن ثلاث سنوات عن التهمة ذاتها، مع تخفيف العقوبة لكونه دون الخامسة عشرة من العمر.

كما تضمن الحكم إلزام المتهمين وأوليائهم بدفع ثلاثة ملايين ليرة سورية بالتكافل فيما بينهم، لصالح جهة الادعاء الشخصي.

وكانت قوى الأمن الداخلي أعلنت في نيسان الماضي إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة، وجميعهم من الأحداث، بعد العثور على جثمان الطفل، وذلك بالاستناد إلى تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة في مبنى العدلية، قبل إحالتهم إلى القضاء المختص.