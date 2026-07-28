وفاة شخصين وإصابة آخر بحادث تصادم على طريق حمص-طرطوس

حمص- سانا

توفي شخصان وأصيب آخر مساء اليوم الإثنين، جراء حادث سير وقع على طريق حمص–طرطوس بالقرب من مفرق قرية حديدة، إثر اصطدام سيارة تنقل الحبوب بصهريج محمل بالفيول.

وأوضح مصدر في الدفاع المدني السوري لمراسل سانا، أن الحادث وقع عند الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم، وأن فرق الدفاع المدني استجابت فور تلقي البلاغ، إلا أن مدنيين كانوا قد أسعفوا المصاب ونقلوا المتوفيين قبل وصول الفرق إلى موقع الحادث.

وأضاف المصدر أن فرق الدفاع المدني أجرت كشفاً ميدانياً لموقع الحادث، وتأكدت من عدم وجود إصابات أخرى، كما عملت على تأمين الموقع، مبيناً أن الطريق بقي سالكاً أمام حركة السير.

ودعا المصدر السائقين إلى الالتزام بقواعد المرور، وتخفيف السرعة، وترك مسافات أمان كافية بين المركبات، وتوخي الحذر ولا سيما على الطرق العامة، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

ويُعد طريق حمص-طرطوس من الطرق الحيوية التي تشهد حركة مرورية كثيفة على مدار اليوم، ولا سيما للشاحنات وصهاريج نقل المحروقات والبضائع.