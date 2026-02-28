وزير الطوارئ السوري يشدد على عدم الاقتراب من مخلفات الحرب وإبلاغ الفرق المختصة عنها

دمشق-سانا

‏دعا وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح المواطنين إلى عدم الاقتراب أو لمس أي جسم غريب من مخلفات الحرب أو الأجسام المتساقطة، مؤكداً على ضرورة إبلاغ الفرق المختصة عند مشاهدة أي جسم غريب.

وشدّد الصالح، في منشور عبر منصة “x”، اليوم السبت على أن الاقتراب من مخلفات الحرب أو الأجسام المتساقطة هو سلوك شديد الخطورة ومؤلم، ويعرّض حياة الأطفال وكل من في المكان للخطر، وله عواقب كارثية.

وأكد الصالح على ضرورة تبليغ الفرق المختصة في وزارتي الدفاع والطوارئ وإدارة الكوارث عند مشاهدة هذه الأجسام، لأن أرواح المواطنين وأرواح أطفالهم أمانة، وحمايتها مسؤولية تقع على عاتق الجميع.

وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية، دعت في وقت سابق اليوم المواطنين إلى اتخاذ أقصى درجات الحذر، والالتزام بإرشادات السلامة في ظل التطورات العسكرية الإقليمية والدولية المتسارعة.

كما أهاب الدفاع المدني السوري التابع للوزارة عبر حسابه على تلغرام اليوم السبت، بالمواطنين الالتزام بالتعليمات التالية:

عدم الاقتراب من أي جسم غريب أو حطام ساقط.

الاحتماء داخل المباني فور سماع أصوات انفجارات.

الابتعاد عن النوافذ والأسطح المكشوفة.

عدم التجمهر أو التوجه إلى أماكن سقوط الحطام.

الإبلاغ عن أي حريق ناتج عن سقوط أجسام حربية.

إبلاغ الجهات المختصة عن أي جسم مشبوه أو نشاط غير عادي.

وأوضحت الوزارة أن هذه التدابير تهدف إلى تقليل المخاطر، وضمان سلامة المواطنين في هذه الأوقات الحساسة، داعيةً الجميع إلى التحلي بالهدوء، والامتثال لتوجيهات الجهات الرسمية.

وذكرت الوزارة أنه يمكن التواصل مع الدفاع المدني السوري لطلب الإنقاذ والإسعاف والإطفاء، والمساعدة في حالات الطوارئ والحوادث المرورية من خلال الرابط.