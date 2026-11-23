لندن -سانا‏

أكدت منظمة أوكسفام الدولية، اليوم الإثنين، أن ‏إسرائيل حولت قطاع غزة إلى منطقة نفايات سامة، ‏بعدما تسببت في تلويث 99 بالمئة من أراضيه وتدمير ‌‏85 بالمئة من بنيته التحتية المائية، ما جعل المياه غير ‏صالحة للشرب.‏

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن تقرير ‏للمنظمة، بعنوان “جرائم حرب بيئية: كيف حولت ‏الهجمات العسكرية الإسرائيلية غزة إلى منطقة نفايات ‏سامة تهدد حياة البشر”، قوله: إن الحرب الإسرائيلية ‏على قطاع غزة جعلته غير صالح للحياة، وقضت على ‏الظروف الأساسية اللازمة لاستمرار الحياة الطبيعية ‏فيه.‏

وأضاف التقرير: إن “حجم الدمار وشدته واتساع نطاقه ‏غيّر طبيعة غزة بشكل جذري، إذ انهار النظام البيئي ‏نتيجة تدمير البنية التحتية والمباني والمنشآت الصناعية ‏أو احتراقها، فضلاً عن الذخائر المستخدمة، ما أدى ‏إلى إطلاق ملوثات خطرة في التربة والمياه والهواء ‏محذراً من أن هذه الملوثات ستخلّف آثاراً عميقة ‏وطويلة الأمد على الموارد البيئية والصحية التي يحتاج ‏إليها جميع السكان لمواصلة حياتهم.‏

‏ ‏تسرب نفايات ذات مكونات معقدة ‏

وذكر التقرير أن 78 بالمئة من أراضي قطاع غزة ‏تعرضت للاعتداءات البرية الإسرائيلية، وأن كثافة هذه ‏الاعتداءات وكميات الذخائر المستخدمة، إلى جانب ‏استهداف منشآت حيوية، بينها محطات معالجة مياه ‏الصرف الصحي وتسع منشآت صناعية ومحطات ‏الطاقة ومرافق معالجة النفايات، أدت إلى تسرب ‏نفايات ذات مكونات معقدة إلى البيئة لافتاً إلى أن هذه ‏النفايات تحتوي على بقايا متفجرات ووقود صواريخ ‏ومعادن ثقيلة وملوثات عضوية ثابتة ومسببات ‏للأمراض.‏

المناطق الأكثر تلوثاً ‏

وحدد التقرير المناطق الأكثر تلوثاً في وسط مدينة غزة ‏وخان يونس ورفح وجباليا وشارع صلاح الدين، بينما ‏أشار إلى أن المناطق الأكثر تلوثاً بالهواء، جراء ‏الدخان والغازات الناجمة عن الحرائق والانفجارات ‏الناتجة عن الهجمات الإسرائيلية، هي وسط مدينة غزة ‏وجباليا وشمال القطاع.‏

‏‏ ‏ ‏تدمير 85 بالمئة من البنية التحتية للمياه

وحسب التقرير، دمرت الاعتداءات الإسرائيلية 85 ‏بالمئة من البنية التحتية للمياه في قطاع غزة، كما ‏دُمرت خزانات المياه بالكامل، ولم يتمكن 16 بالمئة من ‏سكان القطاع من الوصول إلى المياه النظيفة في ‏حزيران 2024، مقارنة بـ 39 بالمئة في نيسان 2026.‏

دعوات لوقف الاعتداءات والسماح بتقييم المخاطر ‏البيئية

وأوصى التقرير بوقف الاعتداءات على قطاع غزة، ‏والسماح بدخول العاملين في المجال الإنساني والخبراء ‏المختصين بتقييم المخاطر البيئية إلى القطاع داعياً ‏المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط اللازمة على ‏إسرائيل لمنعها من عرقلة عملية تقييم المخاطر البيئية، ‏ومشدداً على ضرورة وقف بيع الأسلحة إليها.‏



وكانت وكالات الأمم المتحدة حذرت في السابع عشر ‏من تشرين الثاني الجاري من كارثة إنسانية تهدد حياة ‏أكثر من 1.7 مليون نازح في قطاع غزة، مع دخول ‏فصل الشتاء، بعدما أغرقت السيول عشرات الآلاف ‏من الخيام، وتسببت بوفاة رضيع جراء البرد.‏



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