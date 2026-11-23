لندن -سانا
أكدت منظمة أوكسفام الدولية، اليوم الإثنين، أن إسرائيل حولت قطاع غزة إلى منطقة نفايات سامة، بعدما تسببت في تلويث 99 بالمئة من أراضيه وتدمير 85 بالمئة من بنيته التحتية المائية، ما جعل المياه غير صالحة للشرب.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن تقرير للمنظمة، بعنوان “جرائم حرب بيئية: كيف حولت الهجمات العسكرية الإسرائيلية غزة إلى منطقة نفايات سامة تهدد حياة البشر”، قوله: إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة جعلته غير صالح للحياة، وقضت على الظروف الأساسية اللازمة لاستمرار الحياة الطبيعية فيه.
وأضاف التقرير: إن “حجم الدمار وشدته واتساع نطاقه غيّر طبيعة غزة بشكل جذري، إذ انهار النظام البيئي نتيجة تدمير البنية التحتية والمباني والمنشآت الصناعية أو احتراقها، فضلاً عن الذخائر المستخدمة، ما أدى إلى إطلاق ملوثات خطرة في التربة والمياه والهواء محذراً من أن هذه الملوثات ستخلّف آثاراً عميقة وطويلة الأمد على الموارد البيئية والصحية التي يحتاج إليها جميع السكان لمواصلة حياتهم.
تسرب نفايات ذات مكونات معقدة
وذكر التقرير أن 78 بالمئة من أراضي قطاع غزة تعرضت للاعتداءات البرية الإسرائيلية، وأن كثافة هذه الاعتداءات وكميات الذخائر المستخدمة، إلى جانب استهداف منشآت حيوية، بينها محطات معالجة مياه الصرف الصحي وتسع منشآت صناعية ومحطات الطاقة ومرافق معالجة النفايات، أدت إلى تسرب نفايات ذات مكونات معقدة إلى البيئة لافتاً إلى أن هذه النفايات تحتوي على بقايا متفجرات ووقود صواريخ ومعادن ثقيلة وملوثات عضوية ثابتة ومسببات للأمراض.
المناطق الأكثر تلوثاً
وحدد التقرير المناطق الأكثر تلوثاً في وسط مدينة غزة وخان يونس ورفح وجباليا وشارع صلاح الدين، بينما أشار إلى أن المناطق الأكثر تلوثاً بالهواء، جراء الدخان والغازات الناجمة عن الحرائق والانفجارات الناتجة عن الهجمات الإسرائيلية، هي وسط مدينة غزة وجباليا وشمال القطاع.
تدمير 85 بالمئة من البنية التحتية للمياه
وحسب التقرير، دمرت الاعتداءات الإسرائيلية 85 بالمئة من البنية التحتية للمياه في قطاع غزة، كما دُمرت خزانات المياه بالكامل، ولم يتمكن 16 بالمئة من سكان القطاع من الوصول إلى المياه النظيفة في حزيران 2024، مقارنة بـ 39 بالمئة في نيسان 2026.
دعوات لوقف الاعتداءات والسماح بتقييم المخاطر البيئية
وأوصى التقرير بوقف الاعتداءات على قطاع غزة، والسماح بدخول العاملين في المجال الإنساني والخبراء المختصين بتقييم المخاطر البيئية إلى القطاع داعياً المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل لمنعها من عرقلة عملية تقييم المخاطر البيئية، ومشدداً على ضرورة وقف بيع الأسلحة إليها.
وكانت وكالات الأمم المتحدة حذرت في السابع عشر من تشرين الثاني الجاري من كارثة إنسانية تهدد حياة أكثر من 1.7 مليون نازح في قطاع غزة، مع دخول فصل الشتاء، بعدما أغرقت السيول عشرات الآلاف من الخيام، وتسببت بوفاة رضيع جراء البرد.