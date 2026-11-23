دمشق-سانا

بحث معاون وزير الإدارة المحلية لشؤون البيئة يوسف شرف مع مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، والممثل الإقليمي للمنظمة للشرق الأدنى وشمال أفريقيا عبد الحكيم رجب الواعر، والوفد المرافق لهم، تعزيز جهود التعافي ودعم الأولويات الوطنية من خلال تطوير التعاون في مجالات البيئة والأمن الغذائي.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، أن الاجتماع تناول تنفيذ مشاريع وأنشطة المنظمة في سوريا والتقدم المحرز فيها، إضافة إلى مناقشة مجالات التعاون المستقبلية مع الحكومة السورية بما يتوافق مع الأولويات الوطنية، ويسهم في دعم جهود التعافي والتنمية المستدامة.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع أهمية تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات وبناء القدرات، بما يدعم تنفيذ البرامج والمشاريع ذات الصلة بالبيئة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.

وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة بحثت مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” في الـ 18 من حزيران الماضي، تحديث الخطة الوطنية لإدارة الجفاف، بينما تتواصل الجهود الحكومية بالتعاون مع المنظمات الدولية لتنفيذ مشاريع حصاد المياه وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة ومكافحة التصحر.