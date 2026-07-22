وزير الطاقة يفتتح محطة مياه علوك في الحسكة بعد توقفها سنوات عن الخدمة

photo 2 2026 07 22 17 43 14 وزير الطاقة يفتتح محطة مياه علوك في الحسكة بعد توقفها سنوات عن الخدمة

الحسكة-سانا

افتتح وزير الطاقة محمد البشير، اليوم الأربعاء، محطة مياه علوك لتأمين المياه للأهالي في محافظة الحسكة، بعد توقف استمر سنوات، وذلك بحضور المحافظ نور الدين أحمد.

وقال البشير في تدوينة على منصة x: “شهدنا اليوم عودة الضخ من محطة مياه علوك، بعد أكثر من سبع سنوات من التوقف، في خطوة تعيد المياه تدريجياً إلى أكثر من نصف مليون من أهلنا في محافظة الحسكة”.

photo 4 2026 07 22 17 43 14 وزير الطاقة يفتتح محطة مياه علوك في الحسكة بعد توقفها سنوات عن الخدمة

وكانت المحطة بدأت الضخ التجريبي منذ منتصف الشهر الجاري بعد استكمال أعمال الصيانة والتأهيل التي استمرت تسعة أشهر.

وتُعد محطة مياه علوك إحدى أبرز المنشآت المائية في سوريا، وتؤمّن مياه الشرب لمدينة الحسكة وريفها، ومدينة تل تمر وريفها، إضافة إلى منطقة الهول، بما يخدم نحو 500 ألف نسمة.

photo 3 2026 07 22 17 43 14 وزير الطاقة يفتتح محطة مياه علوك في الحسكة بعد توقفها سنوات عن الخدمة
photo 1 2026 07 22 17 43 14 وزير الطاقة يفتتح محطة مياه علوك في الحسكة بعد توقفها سنوات عن الخدمة
photo 5 2026 07 22 17 43 14 وزير الطاقة يفتتح محطة مياه علوك في الحسكة بعد توقفها سنوات عن الخدمة
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