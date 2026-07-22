وزير الطاقة يفتتح محطة مياه علوك في الحسكة بعد توقفها سنوات عن الخدمة

الحسكة-سانا

افتتح وزير الطاقة محمد البشير، اليوم الأربعاء، محطة مياه علوك لتأمين المياه للأهالي في محافظة الحسكة، بعد توقف استمر سنوات، وذلك بحضور المحافظ نور الدين أحمد.

وقال البشير في تدوينة على منصة x: “شهدنا اليوم عودة الضخ من محطة مياه علوك، بعد أكثر من سبع سنوات من التوقف، في خطوة تعيد المياه تدريجياً إلى أكثر من نصف مليون من أهلنا في محافظة الحسكة”.

وكانت المحطة بدأت الضخ التجريبي منذ منتصف الشهر الجاري بعد استكمال أعمال الصيانة والتأهيل التي استمرت تسعة أشهر.

وتُعد محطة مياه علوك إحدى أبرز المنشآت المائية في سوريا، وتؤمّن مياه الشرب لمدينة الحسكة وريفها، ومدينة تل تمر وريفها، إضافة إلى منطقة الهول، بما يخدم نحو 500 ألف نسمة.