وزارة الأوقاف السورية تشارك بفعالية “لمة رمضان 7” لتحضير 20 ألف وجبة سحور

دمشق-سانا

شارك ممثل وزارة الأوقاف السورية عبد الله إسماعيل في فعالية “لمة رمضان 7″، التي نظّمها فريق عطاء التطوعي في كنيسة السالزيان (Don Bosco) بحيّ الطلياني بدمشق؛ لتحضير نحو 20 ألف وجبة سحور لتوزيعها على المصلين الذين يحيون ليلة الـ 27 من رمضان في عدد من مساجد دمشق وريفها.

وأكد إسماعيل في تصريح لمراسل سانا، خلال الفعالية، أن مشاركة الوزارة في مثل هذه المبادرات تأتي دعماً للجهود المجتمعية الرامية إلى خدمة المصلين والمعتكفين خلال شهر رمضان المبارك، مبيناً أن هذه الفعالية الإنسانية عكست قيم التآخي والتعاون بين أبناء المجتمع السوري.

وأوضح إسماعيل أن هذه المبادرة تهدف إلى تحضير نحو 20 ألف وجبة سحور يقدمها المتطوعون للمعتكفين بالمساجد، مشيراً إلى أن حضوره يأتي كممثل لوزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري، ومعبّراً عن شكره للقائمين على المبادرة وللكنيسة وأبناء الرعية والرهبان الذين استضافوا الفعالية، إلى جانب الفرق التطوعية المشاركة.

وتعكس مثل هذه المبادرات، وفقاً لإسماعيل، روح التكافل بين السوريين، حيث يسهم العمل التطوعي والتكاتف المجتمعي في دعم أجواء الطمأنينة والسكينة لدى المصلين، خلال إحيائهم ليلة الـ 27 من رمضان، التي تُعد من أقدس ليالي هذا الشهر المبارك.

عدة فرق تطوعية تشارك في الفعالية

المتطوع في فريق عطاء التطوعي عمار الحسامي أوضح لـ سانا، أن المبادرة تتضمن تجهيز نحو 20 ألف وجبة سحور سيتم توزيعها على المصلين المعتكفين في قرابة 40 مسجداً بمدينة دمشق وريفها، مبيناً أن التحضير لها من داخل الكنيسة يتم بالتعاون مع عدد من الفرق التطوعية في رسالة تعكس التآخي بين أبناء المجتمع.

من جهته، بيّن كابتن فريق “دراجي سوريا الأمل” طارق عبيد، أن الفريق يشارك في المبادرة من خلال المساهمة في نقل وتوزيع الوجبات إلى المساجد بدمشق وريفها، موضحاً أن نشاط الفريق يقوم على توظيف هواية ركوب الدراجات في خدمة المجتمع والمشاركة في المبادرات الإنسانية.

وقال عبيد: إن الفريق يضم مجموعة من المتطوعين من مختلف المحافظات، ويسعى لتقديم أنشطة تطوعية متنوعة خلال شهر رمضان، مؤكداً أن المشاركة في هذه المبادرة تأتي في إطار العمل المجتمعي الهادف إلى مساعدة الآخرين.

يُذكر أن فريق عطاء التطوعي هو مبادرة شبابية غير ربحية تضم مجموعة من المتطوعين من مختلف التخصصات والأعمار، وتهدف إلى نشر ثقافة التعاون في المجتمع، وإعداد وتأهيل الشباب للمشاركة الفاعلة في مختلف الأنشطة، وتعزيز مفهوم المواطنة والمسؤولية الاجتماعية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجهات الداعمة للمساهمة في خدمة المجتمع والارتقاء به نحو الأفضل.