دمشق-سانا

​شهد مسرح فواز الساجر في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان “أين يذهب الفيلم؟ الشاشات البديلة وعروض السينما في سوريا”، سلطت الضوء على واقع المساحات السينمائية المستقلة وأندية السينما في المحافظات السورية، والتحديات التي تهدد استمراريتها، ودورها الحيوي في إعادة الجمهور إلى الشاشة الكبيرة وتعزيز الحوار الثقافي.

​وأُقيمت الندوة ضمن فعاليات تظاهرة “لنا أناس هنا”، وتخللها إطلاق دراسة رقمية أعدها ناشطون حول المساحات المجتمعية في البلاد، وأدار الحوار المخرج قصي الشهابي، بمشاركة نخبة من الناشطين والمهتمين بالشأن السينمائي، وهم: ناصر منذر، ويارا الحافظ، وفيصل ملحم، وجرناز حاج شيخموس؛ حيث استعرضوا، بحضور متابعين للمشهد الثقافي، خريطة انتشار أكثر من 100 مساحة ونادٍ سينمائي، وطبيعة عملها، وأبرز العقبات التي تعترض مسيرتها.

​توسع لافت وتحديات تمويلية

أظهرت الدراسة التي قدمها ناصر منذر أن هذه المبادرات شهدت نمواً ملحوظاً بعد سقوط النظام البائد، حيث تأسس عدد كبير منها في تلك المرحلة، مبيناً أن هذا التوسع يعكس رغبة السوريين في رواية قصتهم بعد سنوات من التضييق، ومشيراً إلى أن غالبيتها تمتلك خبرة سابقة في تنظيم العروض وتُدار بصورة جماعية.

​وأوضح منذر أن أبرز التحديات تتمثل في نقص أماكن العرض والتجهيزات الفنية، ومشكلات الكهرباء والتمويل، والاعتماد على الجهد التطوعي، مؤكداً أهمية التشبيك بين الأندية لتبادل الموارد والخبرات وحقوق عرض الأفلام، والعمل على تأسيس رابطة تجمعها وتضمن استمراريتها.

​تجارب محلية ودور ثقافي

​استعرض الناشط الثقافي فيصل ملحم تجربة “نادي السينما في طرطوس”، الذي تأسس عام 1981 واستضاف مخرجين سوريين، وقدم عروضاً نوعية وتظاهرات ثقافية، رغم ما عاناه من تضييق في عهد النظام البائد، لافتاً إلى أهمية استعادة طقس الذهاب إلى السينما بوصفه نشاطاً ثقافياً واجتماعياً جامعاً يُسهم في تنشيط الحياة الفكرية.

​من جهته، تحدث مدير مؤسسة “كولتورفان” الثقافية في عامودا، جرناز حاج شيخموس، عن تجربة إعادة بناء علاقة المجتمع المحلي بالسينما، ولا سيما فئة الأطفال، مؤكداً أن هذه الأندية تحافظ على صلة الجمهور بالفن السابع، ومشدداً على ضرورة وجود شركات إنتاج قوية تستثمر في الطاقات السورية وتوفر الأفلام اللازمة لإعادة تشغيل الصالات.

​بدورها، عرضت المخرجة يارا الحافظ تجربتها في تنظيم عروض سينمائية في مناطق تفتقر إلى النشاط الثقافي، بالإضافة إلى مشروعها لتأسيس نادٍ سينمائي في مخيم اليرموك.

​من جانبه، أوضح المخرج وأحد مؤسسي “صالون دمشق السينمائي”، قصي الشهابي، أن أندية السينما التي نشأت سابقاً لتقديم بدائل عن السينما التجارية، باتت اليوم تحل محل صالات العرض الغائبة، مؤكداً أن تأمين الإنتاج وحده لا يكفي ما لم تتوافر صالات مجهزة تتيح عرض الأفلام السورية والعربية واسترداد تكاليفها، وتوفر مساحة للحوار ومناقشة القضايا المجتمعية.

​تظاهرة “لنا أناس هنا”

​أكد المدير التنفيذي لمؤسسة “اتجاهات – ثقافة مستقلة”، عبد الله الكفري في تصريح لـ سانا، أن التظاهرة تهدف إلى إعادة مد الجسور بين السينمائيين السوريين والجمهور العربي، عبر فعاليات تُقام في عشر مدن سورية، مشيراً إلى أن القطاع يواجه معوقات في التوزيع والبنية التحتية، ما يتطلب توفير أطر للدعم والتدريب وضمان حرية التعبير.

​وتتواصل فعاليات التظاهرة، التي تنظمها المؤسسة بالتعاون مع شركاء ثقافيين بين 21 و25 تشرين الثاني الجاري في دمشق وحلب وحمص ومدن أخرى، متضمنة عروض أفلام عربية، وورشات عمل، ودروساً متخصصة، ولقاءات مع مخرجين ومخرجات، وجلسات حوارية، وإطلاق إصدارات رقمية، في إطار دعم السينما المستقلة وإعادة تنشيط حضورها في المشهد الثقافي السوري.