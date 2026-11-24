دمشق-سانا
أصدر المؤتمر التأسيسي لنظام مزاولة مهنة الهندسة المعلوماتية والاتصالات في ختام أعماله اليوم الثلاثاء بدمشق، جملة من التوصيات التنظيمية والتشريعية، شملت الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات وهندسة المعطيات، وضبط العلاقة مع الاختصاصات الهندسية الأخرى عبر تنظيم الأعمال المشتركة.
وشدد المؤتمر في بيانه الذي تلاه نقيب المهندسين مالك حاج علي، على ضرورة تعزيز المسؤولية المهنية وتشديد العقوبات على “التوقيع الصوري” باعتباره ممارسة غير نظامية، ضماناً للشفافية والتحكم في المنظومة الرقمية.
تنظيم المهنة والأمن السيبراني
دعا المؤتمر مجلس النقابة إلى الإسراع في إصدار القرارات التنفيذية واللوائح اللازمة لتفعيل نظام مزاولة المهنة، ولا سيما مصفوفة الصلاحيات ولجان الامتحانات، كما أوصى اللجنة العلمية في المؤتمر باستكمال صياغة “الدليل المهني للضوابط الدنيا” بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، وتكليف اللجنة التنفيذية برفع المقترحات المعدّلة إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات التشريعية، مع دعوة المهندسين للمشاركة الفاعلة في التجربة المرحلية على مساري الأمن السيبراني والبنى الحرجة.
توزيع الفرص وتأهيل المهندسين
أشار نقيب المهندسين مالك حاج علي في مداخلة له بختام المؤتمر، إلى سعي النقابة لتوسيع فرص العمل وتوزيعها بعدالة على مستوى المناطق، وتصويب المفاهيم المغلوطة حول تداول الفرص بين الأعضاء، لافتاً إلى التنسيق لتحقيق تكامل عملي بين الكوادر الهندسية في المخططات العقارية والصناعات الاستراتيجية الكبرى، ومواكبة الطلبات الخارجية لإنشاء مشاريع صناعية متكاملة.
ودعا حاج علي المهندسين إلى الاعتماد على التطوير الذاتي والتدريب التبادلي، لمواكبة التطورات المتسارعة، مشدداً على ضرورة تحويل مخرجات المؤتمر من التنظيم النظري إلى واقع تنفيذي فاعل يخدم الاقتصاد الوطني.
وكانت أعمال المؤتمر التأسيسي لنظام مزاولة مهنة الهندسة المعلوماتية والاتصالات، الذي تنظمه نقابة المهندسين بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، انطلقت في وقت سابق اليوم في فندق داما روز بدمشق، تحت شعار “نحو مهنة منظّمة وكفاءات محمية ومستقبل رقمي أقوى”، بمشاركة ممثلين عن الوزارات والجامعات والشركات الخاصة، ونخبة من الأكاديميين والمهندسين.
وتركزت المناقشات حول الأسس التنظيمية والتشريعية لإرساء منظومة تضبط مزاولة المهنة في سوريا، واستراتيجية ربط التراخيص بالنطاق والأثر، وفصل معايير الجدارة عن الأقدمية، وضبط السوق والحد من الممارسات غير النظامية، والسيادة الرقمية وتوظيف الذكاء الاصطناعي، ومواءمة مخرجات التعليم مع الممارسة العملية والاندماج الدولي.