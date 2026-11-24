‏ ‏دمشق-سانا‏

أصدر المؤتمر التأسيسي لنظام مزاولة مهنة الهندسة المعلوماتية والاتصالات في ختام أعماله اليوم الثلاثاء بدمشق، جملة من ‏التوصيات التنظيمية والتشريعية، شملت الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات وهندسة المعطيات، وضبط العلاقة مع ‏الاختصاصات الهندسية الأخرى عبر تنظيم الأعمال المشتركة.‏

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وشدد المؤتمر في بيانه الذي تلاه نقيب المهندسين مالك حاج علي، على ضرورة تعزيز المسؤولية المهنية وتشديد العقوبات ‏على “التوقيع الصوري” باعتباره ممارسة غير نظامية، ضماناً للشفافية والتحكم في المنظومة الرقمية.‏

تنظيم المهنة والأمن السيبراني

دعا المؤتمر مجلس النقابة إلى الإسراع في إصدار القرارات التنفيذية واللوائح اللازمة لتفعيل نظام مزاولة المهنة، ولا سيما ‏مصفوفة الصلاحيات ولجان الامتحانات، كما أوصى اللجنة العلمية في المؤتمر باستكمال صياغة “الدليل المهني للضوابط ‏الدنيا” بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، وتكليف اللجنة التنفيذية برفع المقترحات المعدّلة إلى الجهات ‏المختصة لاستكمال الإجراءات التشريعية، مع دعوة المهندسين للمشاركة الفاعلة في التجربة المرحلية على مساري الأمن ‏السيبراني والبنى الحرجة.

توزيع الفرص وتأهيل المهندسين

أشار نقيب المهندسين مالك حاج علي في مداخلة له بختام المؤتمر، إلى سعي النقابة لتوسيع فرص العمل وتوزيعها بعدالة ‏على مستوى المناطق، وتصويب المفاهيم المغلوطة حول تداول الفرص بين الأعضاء، لافتاً إلى التنسيق لتحقيق تكامل ‏عملي بين الكوادر الهندسية في المخططات العقارية والصناعات الاستراتيجية الكبرى، ومواكبة الطلبات الخارجية لإنشاء ‏مشاريع صناعية متكاملة.‏



ودعا حاج علي المهندسين إلى الاعتماد على التطوير الذاتي والتدريب التبادلي، لمواكبة التطورات المتسارعة، مشدداً على ‏ضرورة تحويل مخرجات المؤتمر من التنظيم النظري إلى واقع تنفيذي فاعل يخدم الاقتصاد الوطني.‏

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وكانت أعمال المؤتمر التأسيسي لنظام مزاولة مهنة الهندسة المعلوماتية ‏والاتصالات، الذي تنظمه نقابة المهندسين بالتعاون ‏مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، انطلقت في وقت سابق اليوم في فندق داما روز بدمشق، تحت شعار “نحو مهنة ‏منظّمة ‏وكفاءات محمية ومستقبل رقمي أقوى”، بمشاركة ممثلين عن الوزارات والجامعات والشركات الخاصة، ونخبة من ‌‏الأكاديميين والمهندسين.‏

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وتركزت المناقشات حول الأسس التنظيمية ‏والتشريعية لإرساء منظومة تضبط مزاولة المهنة في سوريا، واستراتيجية ربط ‏التراخيص بالنطاق والأثر، وفصل معايير ‏الجدارة عن الأقدمية، وضبط السوق والحد من الممارسات غير النظامية، والسيادة ‌‏الرقمية وتوظيف الذكاء الاصطناعي، ومواءمة مخرجات التعليم مع الممارسة العملية ‏والاندماج الدولي.‏