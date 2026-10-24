تعزيز الوعي بالتشريعات محور ورشة عمل بدمشق حول مكافحة غسل الأموال

دمشق-سانا‏

نظمت كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، بالتعاون مع شركة “التزام للاستشارات”، اليوم ‏السبت، ورشة عمل حول موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف ‏تعزيز وعي الطلاب بمخاطر هذه الممارسات، والتعريف بالإجراءات المعتمدة للحد منها، ‏ودور المؤسسات المالية في حماية القطاع المالي والمصرفي، بما يدعم الامتثال للمعايير ‏الدولية ويحسن بيئة الاستثمار في سوريا.‏

وأوضح عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق علي كنعان، في تصريح لـ سانا، أن الكلية ‏تعمل على تنظيم ورشات عمل متنوعة لرفع مستوى الوعي الاقتصادي والقانوني ‏والاجتماعي لدى الطلبة، وتعريفهم بالتخصصات الحديثة والتطورات العلمية والتطبيقية، ‏بما يعزز معارفهم ويربط الجانب النظري بالواقع العملي.‏

وأشار كنعان إلى أهمية التعريف بالتشريعات والإجراءات المعتمدة محلياً ودولياً لمكافحة ‏غسل الأموال، نظراً إلى آثار هذه الممارسات على النشاط الاقتصادي والاستثماري، مبيناً ‏أن الحد منها يسهم في حماية الاستثمارات المشروعة، وتشجيع النشاط الاقتصادي ‏النظامي، ودعم الاقتصاد الوطني والمالية العامة، بما يخدم التنمية الاقتصادية ‏والاجتماعية.‏

من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي في مجال مكافحة غسل الأموال عمار معروف، ‏المحاضر في الورشة، أن الفعالية تستهدف طلاب كلية الاقتصاد لتعريفهم بمفاهيم مكافحة ‏غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمخاطر التي قد تواجه الدول والمؤسسات المالية، ولا ‏سيما في سوريا، والإجراءات اللازمة للتعامل معها والحد من آثارها.‏

وأكد معروف أهمية إعداد الطلاب للتعامل مع هذه القضايا عند دخولهم سوق العمل، لافتاً ‏إلى أن نشر الوعي المجتمعي يمثل خطوة أساسية في بناء نظام فعال لمكافحة غسل ‏الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، ودعم سلامة القطاع المالي ‏والمصرفي.‏

بدوره، أوضح المدير التنفيذي لشركة “التزام للاستشارات” عبدو مقسي يوسف، أن ‏الشركة أطلقت حملة توعوية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف نشر ‏الثقافة المالية والتعريف بالإجراءات اللازمة لحماية القطاع المالي والمصرفي السوري، ‏وتعزيز الوعي بمتطلبات الامتثال في هذا المجال.‏

ولفت يوسف إلى أن تنظيم الورشة لطلاب الجامعات يأتي ضمن جهود الشركة لتعريفهم ‏بمفاهيم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانعكاساتهما على سوق العمل، بما يساعدهم على ‏الإلمام بهذه الموضوعات قبل دخول الحياة المهنية، مؤكداً استمرار الشركة في تنظيم ‏ورشات توعوية تستهدف شرائح مختلفة من المجتمع.‏

وتندرج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن الجهود الرامية إلى حماية نزاهة ‏النظام المالي، والحد من استغلال المؤسسات والقنوات المالية في تمرير الأموال غير ‏المشروعة أو توجيهها لتمويل أنشطة إرهابية وتعتمد هذه الجهود على الأطر التشريعية ‏والرقابية، وتعزيز إجراءات الامتثال داخل المؤسسات المالية، ورفع مستوى الوعي لدى ‏العاملين والطلاب والفئات المعنية.‏

وكانت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أقامت في21 تموز الماضي ورشة ‏عمل بدمشق بعنوان “نحو الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ‏وانتشار التسلح”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (‏UNDP‏)، بهدف إعداد ‏استراتيجية وطنية لمواجهة هذه الجرائم وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.‏