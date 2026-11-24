وضع حجر الأساس لمشفى سنجار المحيطي في ريف إدلب الجنوبي الشرقي
بسعة 240 سريراً.. توقيع مذكرة تفاهم للبدء بأعمال إعادة تأهيل مشفى معرة النعمان الوطني
افتتاح دائرة الشؤون المدنية في مدينة البصيرة بدير الزور
اللغة الكردية في مدارس دمشق.. خطوة لتعزيز التنوع الثقافي والتواصل المجتمعي
تكريم 42 منشأة صناعية وغذائية في طرطوس لالتزامها بمعايير السلامة
المحاميد: مشاركة سوريا باجتماع اتحاد وكالات الأنباء العربية بعد 13 عاماً تعزز التعاون الإعلامي
نحو مهنة منظمة.. مؤتمر في دمشق لبحث ضوابط مزاولة الهندسة المعلوماتية والاتصالات
فعاليات تربوية وثقافية في مدرستين بحمص بمناسبة يوم الطفل العالمي
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