دمشق-سانا



توفي 3 أشخاص وأصيب 15 آخرون جراء حوادث سير عدة وقعت في مناطق مختلفة من سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.



وأوضح الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام، اليوم الإثنين، أن فرقه استجابت لـ 23 حادث سير في عموم سوريا، أسفرت عن 3 وفيات و15 إصابة تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.

وأكد الدفاع المدني على السائقين ضرورة تخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.



كما استجابت فرق الدفاع لـ 29 حريقاً، شملت المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية، تم إخمادها وتبريد مواقعها وتأمينها، دون وقوع إصابات حيث اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية.



وشدد الدفاع المدني على ضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق القريبة من المحاصيل الزراعية والأحراج، إضافة إلى الامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.



وتوفي شخصان وأصيب 13 آخرون، يوم أمس الأول، جراء حوادث سير وحرائق ‏وقعت في عدد من المناطق السورية، واستجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ ‏وإدارة الكوارث‎.