إصابة عناصر من الضابطة الجمركية جراء إطلاق النار على دوريتهم في ريف حلب الشرقي

0MHqcTKQ 1 84 إصابة عناصر من الضابطة الجمركية جراء إطلاق النار على دوريتهم في ريف حلب الشرقي

حلب-سانا

أصيب عدد من عناصر الضابطة الجمركية السورية بجروح جراء إطلاق مجهولين النار على دوريتهم مساء اليوم في ريف حلب الشرقي.

وقال مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش في منشور عبر منصة (X): “تعرضت إحدى دوريات الضابطة الجمركية العاملة على محور كويرس في ريف حلب الشرقي لإطلاق نار من قبل مجهولين يستقلون دراجة نارية، ما أسفر عن إصابة عدد من عناصر الدورية بجروح متفاوتة، حيث جرى إسعافهم ونقلهم إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم”.

وأضاف علوش: “على الفور، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، باشرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك اتخاذ الإجراءات اللازمة وفتح تحقيق فوري لكشف ملابسات الحادثة وملاحقة المتورطين”.

مركز الانتخابات في دوما… بمشاركة 96.6 بالمئة انتهاء عمليات الاقتراع وبدء عمليات الفرز
“أغنية النصر”.. حفل غنائي بجامعة حمص احتفالاً بذكرى التحرير
وزير الشؤون الاجتماعية: التعليمات الجديدة حول ترخيص المنظمات غير الحكومية ‏تهدف لتحفيز العمل الأهلي وخدمة المجتمع
إلقاء القبض على عصابة لسرقة الحقائب النسائية في حلب
مهرجان “الخير لأهل الخير” بدمشق يقدم تخفيضات واسعة وعروضاً خاصة في ذكرى التحرير
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك