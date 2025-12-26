إصابة عناصر من الضابطة الجمركية جراء إطلاق النار على دوريتهم في ريف حلب الشرقي

حلب-سانا

أصيب عدد من عناصر الضابطة الجمركية السورية بجروح جراء إطلاق مجهولين النار على دوريتهم مساء اليوم في ريف حلب الشرقي.

وقال مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش في منشور عبر منصة (X): “تعرضت إحدى دوريات الضابطة الجمركية العاملة على محور كويرس في ريف حلب الشرقي لإطلاق نار من قبل مجهولين يستقلون دراجة نارية، ما أسفر عن إصابة عدد من عناصر الدورية بجروح متفاوتة، حيث جرى إسعافهم ونقلهم إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم”.

وأضاف علوش: “على الفور، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، باشرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك اتخاذ الإجراءات اللازمة وفتح تحقيق فوري لكشف ملابسات الحادثة وملاحقة المتورطين”.