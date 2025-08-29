صناعة الأطراف الصناعية حاضرة في الدورة الـ62 من معرض دمشق الدولي

دمشق-سانا

تسعى شركة برستيل لصناعة الأطراف الصناعية الميكانيكية السورية التركية من خلال مشاركتها في الدورة الـ62 لمعرض دمشق الدولي لفتح آفاق جديدة لها في السوق السورية حيث تتجه جميع الأنظار إليه، ويستقطب الكثير من الشركات العربية والأجنبية المهمة.

وفي تصريح لمراسلة سانا بيّن مدير الشركة محمد طاهر أن مالكي الشركة سوريون لكن مقرها في تركيا، وتسعى من خلال وجودها في المعرض إلى التوسع بأعمالها في مختلف المحافظات السورية، وبدأت بإجراء الاتصالات والتخطيط لإحداث معمل في سوريا وفق أحدث المعايير، كما أحدثت فرعاً في الشمال السوري، وتعمل على إحداث فرع جديد في مدينة اللاذقية.

وأوضح أن إنتاج الشركة انطلق بشكل رسمي خلال عام 2020 في تركيا، وتصدّر إلى أكثر من 15 دولة منها العراق ومصر والسعودية وإيران وروسيا والإمارات مؤكداً أن المشاركة في المعرض تعد بوابة لزيادة استثمارات الشركة في سوريا بالتنسيق مع الحكومة التي أعربت عن رغبتها في استقطاب مختلف الشراكات التي تحقق قيمة مضافة على مستوى الاقتصاد السوري.

وكشف طاهر أن الشركة تجري حالياً دورات تدريبية مجانية لطلاب المعهد الصحي بحمص، وتعمل على زيادة حضورها في جميع المحافظات بشكل تدريجي.

ويشهد المعرض الذي افتتح في السابع والعشرين من هذا الشهر إقبالاً كبيراً من الزوار والمهتمين من الصناعيين ورجال الأعمال، الراغبين في توسيع أعمالهم في سوريا.