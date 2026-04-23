معرض منتجات صناعة يدوية نسائية في الأتارب بريف حلب ضمن مشروع “تمكين 3”

حلب-سانا

أقيم اليوم الخميس في صالة الاتحاد النسائي العام بمدينة الأتارب بريف حلب الغربي، بدعم من منظمة تكافل الشام، معرض منتجات ضمن مشروع “تمكين 3” بمشاركة 30 سيدة، وذلك بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء وتحويل المهارات المكتسبة في مجال الخياطة إلى منتجات قابلة للتسويق.

وأوضح إبراهيم العمر من مكتب العلاقات العامة في إدارة منطقة الأتارب لـ سانا، أن المعرض عكس مستوى الإبداع والمهارة التي وصلت إليها المشاركات، مشيراً إلى “أهمية هذه المبادرات في استثمار طاقات النساء ودعم اعتمادهن على الذات وتحسين واقعهن المعيشي”.

من جهته، بيّن مدير مشروع حماية في منظمة تكافل الشام زياد عيان، أن مشروع “تمكين 3” ينفذ بالشراكة مع الجمعيات التطوعية في مدينة الأتارب وبدعم من صندوق مساعدات سوريا، ويعنى بتقديم خدمات الحماية الشاملة، إلى جانب تنفيذ مبادرات مجتمعية تستهدف الفئات الأكثر حاجة.

وأضاف: يتضمن مشروع حماية تدريب السيدات في مجالات الخياطة والحياكة، حيث استفادت في المرحلة الأولى 16 سيدة، فيما استهدفت المرحلة الثانية 14 سيدة أصبحن قادرات على العمل والاستمرار في هذه المهنة.

بدورها، أكدت رئيسة الاتحاد النسائي فاطمة حامد أن المشروع يهدف إلى تمكين النساء اقتصادياً من خلال تعليمهن مهنة الخياطة، مشيرة إلى أن اختيار المستفيدات تم من بين الفئات الأشد فقراً والأكثر حاجة إلى مصدر دخل ثابت.

ويأتي هذا المعرض في إطار الجهود الرامية إلى دعم المرأة وتعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي، وتمكينها من إيجاد فرص عمل تسهم في تحسين مستوى معيشتها وتحقيق الاستقرار لأسرها.

وتكافل الشام منظمة خيرية بدأت كفريق من المتطوعين عام 2012 استجابة للازمة الإنسانية في سوريا، واستمرت بعملها كمنظمة مرخصة في مساعدة المتضررين والمحتاجين.