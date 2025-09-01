تجهيز بئر وصيانات في عربين لتأمين مياه الشرب لـ 4500 نسمة

مياه عين الفيجة 1 تجهيز بئر وصيانات في عربين لتأمين مياه الشرب لـ 4500 نسمة

ريف دمشق-سانا

أنهت المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة دمشق وريفها، بالتعاون مع منظمة مثلث الجيل الإنساني “TGH” أعمال تجهيز بئر “تلة عبد الله” في بلدة عربين بريف دمشق، بهدف تعزيز الواقع المائي في المنطقة، وتلبية احتياجات الأهالي من مياه الشرب

وأوضحت المؤسسة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أن غزارة البئر تصل إلى 16 متراً مكعباً في الساعة، وجرى تجهيزه بمنظومة طاقة شمسية باستطاعة 12.5 حصاناً، ما يضمن استمرارية التشغيل ويخفف من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، ولا سيما في ظل التحديات التي تواجه قطاع المياه.

ولفتت المؤسسة إلى أن العمل شمل أيضاً تنفيذ إصلاحات طارئة في شبكة المياه ضمن البلدة، ما يسهم في تحسين التوزيع وتأمين مياه الشرب لما يقارب 4500 نسمة.

ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البنى التحتية الخدمية، وتحسين الواقع المائي في ريف دمشق، ولا سيما في المناطق التي شهدت أضراراً خلال السنوات السابقة.

وزير الطوارئ السوري يبحث توحيد الجهود لضمان عودة كريمة للنازحين
اللجنة الدولية للصليب الأحمر تؤكد التزامها بمواصلة الدعم الإنساني ‏في ‏سوريا ‏
وزارة السياحة تضع برامج لإعادة إطلاق المنشآت والمشاريع المتعثرة في سوريا
اختتام معرض فود إكسبو 2025 بتوقيع مئات عقود التصدير للمنتجات السورية
تفعيل نقطة طبية للمتضررين من الحرائق بمنطقة الغاب في حماة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك