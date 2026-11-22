ريف دمشق-سانا‏

لقي شخص مصرعه، اليوم الأحد، إثر حادث تصادم بين سيارة شحن ودراجة ‏نارية في منطقة تل كردي بريف دمشق.‏

وأوضح مدير مركز الطوارئ وإدارة الكوارث في مدينة دوما، بسام حمد في تصريح ‏لـ سانا، أن فرق الدفاع المدني بريف دمشق استجابت للبلاغ فور وروده، وعملت ‏على نقل المتوفى إلى مشفى دوما، وتأمين موقع الحادث وإزالة العوائق من الطريق، ‏ما يسهم في تسهيل حركة السير وإعادة انسيابها.‏

ودعا السائقين إلى الالتزام بقواعد المرور، والتقيد بالسرعات المحددة، وترك مسافة ‏أمان كافية بين المركبات، والانتباه أثناء القيادة، ولاسيما عند التقاطعات والطرق التي ‏تشهد حركة كثيفة، مع ضرورة استخدام وسائل الحماية المخصصة لسائقي الدراجات ‏النارية، تفادياً لوقوع الحوادث وحفاظاً على سلامة الجميع.‏

وكانت فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث استجابت خلال ‏الساعات الـ24 الماضية لـ11 حادث سير، أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة 11 ‏آخرين، حيث قدمت الفرق الإسعافات الأولية للمصابين ونقلتهم إلى المشافي لتلقي ‏العلاج اللازم، إضافة إلى إزالة آثار الحوادث وتأمين مواقعها.‏