ريف دمشق-سانا
لقي شخص مصرعه، اليوم الأحد، إثر حادث تصادم بين سيارة شحن ودراجة نارية في منطقة تل كردي بريف دمشق.
وأوضح مدير مركز الطوارئ وإدارة الكوارث في مدينة دوما، بسام حمد في تصريح لـ سانا، أن فرق الدفاع المدني بريف دمشق استجابت للبلاغ فور وروده، وعملت على نقل المتوفى إلى مشفى دوما، وتأمين موقع الحادث وإزالة العوائق من الطريق، ما يسهم في تسهيل حركة السير وإعادة انسيابها.
ودعا السائقين إلى الالتزام بقواعد المرور، والتقيد بالسرعات المحددة، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، والانتباه أثناء القيادة، ولاسيما عند التقاطعات والطرق التي تشهد حركة كثيفة، مع ضرورة استخدام وسائل الحماية المخصصة لسائقي الدراجات النارية، تفادياً لوقوع الحوادث وحفاظاً على سلامة الجميع.
وكانت فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث استجابت خلال الساعات الـ24 الماضية لـ11 حادث سير، أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة 11 آخرين، حيث قدمت الفرق الإسعافات الأولية للمصابين ونقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، إضافة إلى إزالة آثار الحوادث وتأمين مواقعها.