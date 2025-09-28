لجنة الانتخابات: مجلس الشعب القادم يجسد وحدة السوريين بكل مكوناتهم الوطنية

دمشق-سانا

أكد المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة أن المجلس التشريعي القادم سيكون مجلس كفاءات وطنية، يراعي التمثيل الجغرافي والمناطقي والاجتماعي والمهني، ويضمن مشاركة جميع مكونات الشعب السوري في أول برلمان بعد الثورة.

وأوضح نجمة في منشور على منصة “إكس”، أن المجلس الجديد سيحفظ حقوق الإثنيات والأعراق والطوائف والأقليات والمرأة، مشدداً على أهمية أن يكون البرلمان القادم منبراً حقيقياً لنقل هواجس السوريين كافة، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو طائفية أو مناطقية.

وأشار إلى أن اختيار أعضاء الهيئات الناخبة جاء استجابة لهذه الأهداف، وانطلاقاً من الرغبة في الانتقال من عقلية الثورة إلى عقلية الدولة، بما يعزز دور المجلس في إحداث ثورة تشريعية تواكب تطلعات الشعب السوري.

وتنتهي اليوم المهلة المحددة من قبل اللجنة العليا لتقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشعب، وسط اهتمام شعبي ورسمي واسع بمسار العملية الانتخابية.