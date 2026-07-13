الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء سديمية مغبرة في بعض المناطق

دمشق-سانا
تبقى الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو /2-4/ درجات مئوية في أغلب المناطق، مع استمرار الأجواء الصيفية الحارة خلال ساعات النهار.
وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الجو، نهار اليوم الإثنين، يكون صيفياً حاراً وصحواً بشكل عام، إلى غائم جزئياً فوق المنطقة الساحلية وبعض المناطق الجنوبية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وأجزاء من المنطقة الشمالية.
ويكون الجو ليلاً معتدلاً بشكلٍ عام، ولطيفاً في المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية، كما يحذّر من تشكّل ضباب خفيف في أجزاء من المرتفعات الساحلية والمنطقة الوسطى والجنوبية الغربية خلال ساعات الصباح الباكر.
وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية على الأجزاء الغربية من البلاد، بينما تكون غربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كم/سا، ولا سيما في المناطق الوسطى والشمالية الغربية والشرقية، ما يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة، فيما يكون البحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات:
|دمشق
|19/39
|ريف دمشق-القلمون
|11/30
|القنيطرة
|18/30
|درعا
|19/34
|السويداء
|18/31
|حمص
|21/32
|حماة
|25/37
|اللاذقية
|22/32
|طرطوس
|25/32
|حلب
|24/38
|إدلب
|22/33
|دير الزور
|28/43
|الرقة
|25/42
|الحسكة
|27/44