الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء سديمية مغبرة في بعض المناطق

IMG 1702 Copy الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء سديمية مغبرة في بعض المناطق

دمشق-سانا

تبقى الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو /2-4/ درجات مئوية في أغلب المناطق، مع استمرار الأجواء الصيفية الحارة خلال ‏ساعات النهار.‏

وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الجو، نهار اليوم الإثنين، يكون صيفياً حاراً وصحواً بشكل عام، إلى غائم جزئياً ‏فوق المنطقة الساحلية وبعض المناطق الجنوبية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وأجزاء من المنطقة ‏الشمالية‎.‎

ويكون الجو ‏ليلاً معتدلاً بشكلٍ عام، ولطيفاً في المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية، كما يحذّر ‏من تشكّل ضباب خفيف في أجزاء من المرتفعات الساحلية والمنطقة الوسطى والجنوبية الغربية خلال ساعات الصباح ‏الباكر‎.‎

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية على الأجزاء الغربية من البلاد، بينما تكون غربية إلى شمالية غربية في باقي ‏المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كم/سا، ولا سيما في المناطق الوسطى والشمالية الغربية ‏والشرقية، ما يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة، فيما يكون البحر خفيف ارتفاع الموج‎.‎

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات:‏

دمشق19/39‏
ريف دمشق-القلمون11/30‏
القنيطرة18/30‏
درعا19/34‏
السويداء18/31‏
حمص21/32‏
حماة25/37‏
اللاذقية22/32‏
طرطوس25/32‏
حلب24/38‏
إدلب22/33‏
دير الزور28/43‏
الرقة25/42‏
الحسكة27/44‏
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