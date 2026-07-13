الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء سديمية مغبرة في بعض المناطق

دمشق-سانا

تبقى الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو /2-4/ درجات مئوية في أغلب المناطق، مع استمرار الأجواء الصيفية الحارة خلال ‏ساعات النهار.‏

وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الجو، نهار اليوم الإثنين، يكون صيفياً حاراً وصحواً بشكل عام، إلى غائم جزئياً ‏فوق المنطقة الساحلية وبعض المناطق الجنوبية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وأجزاء من المنطقة ‏الشمالية‎.‎

ويكون الجو ‏ليلاً معتدلاً بشكلٍ عام، ولطيفاً في المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية، كما يحذّر ‏من تشكّل ضباب خفيف في أجزاء من المرتفعات الساحلية والمنطقة الوسطى والجنوبية الغربية خلال ساعات الصباح ‏الباكر‎.‎

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية على الأجزاء الغربية من البلاد، بينما تكون غربية إلى شمالية غربية في باقي ‏المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كم/سا، ولا سيما في المناطق الوسطى والشمالية الغربية ‏والشرقية، ما يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة، فيما يكون البحر خفيف ارتفاع الموج‎.‎

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات:‏