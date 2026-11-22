دمشق-سانا
نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة دمشق 322 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية مخالفة في أسواق المدينة خلال الأسبوع الماضي.
وأوضح مدير المديرية غياث البكور في تصريح لمراسل سانا اليوم الأحد، أنه تم تسيير 133 دورية تموينية استهدفت 1729 فعالية تجارية في مختلف مناطق المحافظة، تم خلالها تنظيم 322 ضبطاً لمخالفات متنوعة، شملت عدم الالتزام بإبراز الفواتير النظامية، أو عرض بطاقات البيان والأسعار، والاشتراطات الصحية، إضافةً إلى غش وغبن المستهلك.
ولفت البكور إلى أنه تم سحب 89 عيّنة من المواد الغذائية وغير الغذائية لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية، والتأكد من سلامة المواد الغذائية صحياً وغذائياً.
إغلاق 13 محلاً تجارياً
وبيّن البكور أنه تم إغلاق 13 محلاً تجارياً لارتكاب مخالفات تتعلق بعدم التقيد بالاشتراطات الصحية وغش وغبن المستهلك وعدم الإعلان عن الأسعار، كما تمت معالجة 49 شكوى مقدمة من المواطنين.
وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة دمشق نظمت 366 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية مخالفة في أسواق المدينة خلال الفترة الممتدة من 7 حتى 12 تشرين الثاني الجاري.