‏ ‏دمشق-سانا ‏

‏نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة دمشق 322 ضبطاً ‏تموينياً بحق فعاليات تجارية مخالفة في أسواق المدينة خلال الأسبوع الماضي. ‏

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وأوضح مدير المديرية غياث البكور في تصريح لمراسل سانا اليوم الأحد، أنه تم ‏تسيير 133 دورية تموينية استهدفت 1729 فعالية تجارية في مختلف مناطق ‏المحافظة، تم خلالها تنظيم 322 ضبطاً لمخالفات متنوعة، شملت عدم الالتزام بإبراز ‏الفواتير النظامية، أو عرض بطاقات البيان والأسعار، والاشتراطات الصحية، إضافةً ‏إلى غش وغبن المستهلك. ‏

ولفت البكور إلى أنه تم سحب 89 عيّنة من المواد الغذائية وغير الغذائية لمعرفة مدى ‏مطابقتها للمواصفات القياسية السورية، والتأكد من سلامة المواد الغذائية صحياً ‏وغذائياً. ‏

إغلاق 13 محلاً تجارياً ‏

وبيّن البكور أنه تم إغلاق 13 محلاً تجارياً لارتكاب مخالفات تتعلق بعدم التقيد ‏بالاشتراطات الصحية وغش وغبن المستهلك وعدم الإعلان عن الأسعار، كما تمت ‏معالجة 49 شكوى مقدمة من المواطنين. ‏

‏وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة دمشق نظمت 366 ‏ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية مخالفة في أسواق المدينة خلال الفترة الممتدة من ‌‏7 حتى 12 تشرين الثاني الجاري. ‏