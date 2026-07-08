إنجاز أكثر من 130 ألف معاملة في مديرية نقل ريف دمشق خلال النصف الأول من 2026

ريف دمشق-سانا

أنجزت مديرية النقل في محافظة ريف دمشق أكثر من 130 ألف معاملة، خلال النصف الأول من عام 2026 الجاري، شملت مختلف الخدمات المتعلقة بتسجيل المركبات، ونقل الملكية، وتجديد رخص السير، والفحوص الفنية، وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد مدير النقل في ريف دمشق المهندس سامر جغصي في تصريح لمراسلة سانا اليوم الأربعاء، أن المديرية تواصل تنفيذ خطة متكاملة لتطوير الأداء الإداري والتقني، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات، بما يسهم في تسريع إنجاز معاملات المواطنين وتحسين جودة العمل، وذلك ضمن توجهات وزارة النقل لتحديث منظومة العمل.

توزيع المعاملات

وبيّن جغصي أن المعاملات المنجزة توزعت على أكثر من 23 ألف معاملة لتسجيل مركبات التجربة، و1751 معاملة لتسجيل مركبات لأول مرة، وأكثر من 19 ألف معاملة لنقل الملكية، إضافة إلى أكثر من 15 ألف معاملة للفحص الفني، وأكثر من 13 ألف معاملة لتجديد رخص السير.

وأشار جغصي إلى أن المديرية أنجزت أعمال أرشفة وتصنيف وتدقيق الأضابير والمعاملات المسجلة منذ إعادة افتتاحها، وحفظها ضمن ملفات منظمة وفق نظام يسهل الوصول إلى الوثائق والمعلومات عند الحاجة، بما يعزز دقة العمل ويحافظ على السجلات الرسمية.

التحول الرقمي وتطوير البنية التقنية

ولفت جغصي إلى إطلاق نظام الفحص الفني الرقمي للمركبات، حيث يستخدم المهندسون المختصون أجهزة لوحية لإجراء عمليات الفحص إلكترونياً، عبر فتح ضبط الفحص وتحديث بيانات المركبة وفق حالتها الفعلية، ثم إرسال البيانات مباشرة، الأمر الذي اختصر الوقت والجهد، وخفّض الاعتماد على المعاملات الورقية.

وأضاف جغصي: إن أداء المديرية شهد تحسناً ملحوظاً في سرعة إنجاز المعاملات بعد الانتهاء من أعمال تبديل الخوادم وصيانة شبكة الإنترنت، ما انعكس إيجاباً على سير العمل، وقلل زمن انتظار المواطنين، ورفع كفاءة أداء العاملين.

دعم الكوادر وتنظيم خدمة المراجعين

وأوضح جغصي أن وزارة النقل رفدت مديرية نقل ريف دمشق بكوادر بشرية جديدة بعد اجتيازهم مسابقة القبول، حيث خضعوا لبرنامج تدريبي نظري وعملي على آليات العمل المختلفة قبل مباشرتهم مهامهم، بما يدعم الأقسام ويسهم في تعزيز سرعة ودقة إنجاز المعاملات.

وأشار إلى بدء تطبيق نظام الشاشات الإلكترونية لتنظيم أدوار المراجعين، بهدف الحد من الازدحام وتحقيق انسيابية أكبر في استقبال المواطنين، وتنظيم سير العمل داخل الأقسام.

وأكد جغصي أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة وزارة النقل لتطوير البنية التحتية الرقمية وتحديث آليات العمل، بما يواكب التحول الرقمي ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز السرعة والشفافية والكفاءة في الأداء المؤسسي.

يشار إلى أن مديرية النقل في محافظة ريف دمشق، أعلنت في الـ 15 من شهر كانون الثاني الماضي، أن خطة المديرية لعام 2026 تركز بشكل أساسي على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل الازدحام الكبير والضغط المتزايد على المديرية ودوائرها الفرعية.