اللاذقية-سانا

افتتحت مديرية أوقاف اللاذقية، اليوم الجمعة، مسجد قرية الكارورة في منطقة جبل الأكراد بريف المحافظة بعد ترميمه وتأهيله، ليكون المسجد الثالث والعشرين الذي يُعاد افتتاحه في المنطقة، وسط استمرار الجهود لإعادة تأهيل المساجد المتضررة.

وأوضح مدير أوقاف اللاذقية خالد عمرو لـ سانا، أن أكثر من عشرة مساجد أخرى لا تزال مهدمة، ولم تبدأ أعمال ترميمها بعد، مشيراً إلى أن المديرية أعدّت الدراسات اللازمة لترميم المساجد المتضررة في جبلي الأكراد والتركمان، وتعمل على تذليل العقبات أمام المتبرعين والجمعيات والمؤسسات الراغبة في المساهمة بأعمال التأهيل.

من جانبه، أشار محمد شريف خليلو، من أهالي القرية، إلى أن السكان نزحوا منها قبل نحو 15 عاماً، وعادوا إليها بعد التحرير، معرباً عن تطلع الأهالي إلى استكمال ترميم بقية مساجد جبل الأكراد وإعادة افتتاحها.

وكان جامع عبد الله بن مسعود في قرية أرض الوطى بمنطقة الحفة بريف اللاذقية افتُتح في الثلاثين من تشرين الأول الماضي، بعد ترميمه وتأهيله.