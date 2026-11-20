دمشق-سانا

رحبت وزارة التربية والتعليم باعتماد اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بتوافق الآراء، مشروع قرار دعم حقوق الإنسان في سوريا، وما تضمّنه من ترحيب بالخطوات المتخذة لتعزيز إدماج جميع مكونات المجتمع السوري، وفي مقدمتها المرسوم رقم 13 لعام 2026، الذي يؤكد أن السوريين الكرد جزء أصيل من الشعب السوري، ويصون حقوقهم الثقافية واللغوية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، أن هذا التقدير الأممي يعكس حصيلة جهود متكاملة تقودها الرئاسة السورية، وتشارك فيها وزارتا الخارجية والمغتربين والتربية والتعليم وسائر الوزارات المعنية، لترسيخ المواطنة المتساوية وصون التنوع وتعزيز الشمول في مختلف مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها المؤسسات التعليمية.

وأكدت الوزارة أن سوريا الجديدة تُبنى بجميع أبنائها، وباحترام تنوعهم، وضمان حقوقهم، وترسيخ شعورهم بالانتماء والشراكة، مشددة على أن سوريا الواحدة المتنوعة تتسع للجميع.

وكانت اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت يوم الأربعاء الماضي القرار رقم ‏A/C.3/81/L.41‏ بشأن دعم حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، والذي رحب بالخطوات الرامية إلى ترسيخ المواطنة المتساوية وصون الحقوق الثقافية ‏واللغوية للسوريين الكرد ومعالجة الحرمان من الجنسية، فضلاً عن الجهود المبذولة ‏لتهيئة ظروف العودة الآمنة والطوعية للاجئين والمهجرين.