تورينو-سانا



تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز إلى الدور نصف النهائي من البطولة الختامية لموسم التنس، بعد فوزه على الإيطالي فلافيو كوبولي بمجموعتين دون رد، بواقع 6-4 و6-1، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في البطولة المقامة بمدينة تورينو الإيطالية.



وأنهى ألكاراز دور المجموعات بالعلامة الكاملة، محققاً ثلاثة انتصارات متتالية دون خسارة، بعدما تغلب على الأمريكي فرانسيس تيافو، والروسي دانييل ميدفيديف، والإيطالي فلافيو كوبولي، بمجموعتين دون رد في كل مباراة.



ووفقاً لوكالة رويترز، يلتقي ألكاراز في الدور نصف النهائي غداً السبت مع الأمريكي بن شيلتون.



يذكر أن ألكاراز خضع يوم الخميس الماضي لفحص بالرنين المغناطيسي على أوتار الركبة اليسرى، بعد مخاوف بشأن حالته البدنية، وأظهرت نتائج الفحص عدم وجود إصابة خطيرة.