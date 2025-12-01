قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في أطراف قرية الدواية الغربية بريف القنيطرة الجنوبي

القنيطرة-سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم في أطراف قرية الدواية الغربية بريف القنيطرة الجنوبي.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن دورية للاحتلال، مؤلفة من ثلاث دبابات وست سيارات عسكرية انطلقت من نقطة تل أحمر الغربي، وسلكت الطريق المؤدي إلى بلدة كودنة باتجاه سد كودنة، لتصل إلى أطراف قرية الدواية الغربية.

وكانت قوات الاحتلال توغلت في وقت سابق اليوم باتجاه الجهة الغربية لقرية صيدا الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي.

وتواصل إسرائيل سياساتها العدوانية وخرقها لاتفاق فض الاشتباك عام 1974 عبر التوغل في أرياف القنيطرة ودرعا والاعتداء على المواطنين، وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال العدوانية.