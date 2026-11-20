دمشق-سانا

دعت وزارة الطاقة 207 من العاملين المفصولين من وظائفهم بسبب مشاركتهم في الثورة السورية، ممن كانوا يعملون في وزارتي النفط والثروة المعدنية والموارد المائية سابقاً، إلى مراجعة المواقع المحددة لكل منهم، لاستكمال المرحلة التالية من إجراءات عودتهم إلى العمل.

وأوضحت الوزارة اليوم الجمعة، أن المراجعات تبدأ اعتباراً من يوم الأحد القادم /22/11/2026/، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية والنصف بعد الظهر.

وبيّنت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار معالجة ملف المفصولين بسبب الثورة، واستكمال الإجراءات التنظيمية والقانونية والإدارية اللازمة لإعادة حقوقهم الوظيفية وفق الأصول، مؤكدة استمرارها في دراسة بقية الطلبات والملفات ومتابعتها، وصولاً إلى إعادة الحقوق الوظيفية لأصحابها واستكمال عودة جميع المفصولين المستحقين إلى عملهم.

وأشارت الوزارة إلى إمكانية الاطلاع على أسماء المدعوين لاستكمال إجراءات العودة إلى العمل عبر الرابط الآتي.

وكانت وزارة الطاقة دعت في الـ 19 من شهر أيلول الماضي 341 عاملاً من المفصولين عن العمل بسبب مشاركتهم في الثورة السورية إلى مراجعة المواقع المحددة لاستكمال إجراءات عودتهم.