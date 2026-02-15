اختتام دورة تدريبية في القنيطرة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

القنيطرة-سانا

اختُتمت في مدينة خان أرنبة بالقنيطرة اليوم الأحد، دورة تدريبية نفذتها مؤسسة أثر بالتعاون مع منظمة الإسعاف الأولي الدولية (PUI)، وبتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، استهدفت عدداً من الأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من تصميم مبادرات مجتمعية في قطاعات مختلفة، كالصحة والبيئة والثقافة والتسويق.

وفي تصريح لمراسل سانا، قال ماهر خليفة، خبير واستشاري تطوير وريادة أعمال ومدرب في الدورة: إن الدورة شملت لقاءات مع المجتمع المحلي لمعرفة الاحتياجات، والتنسيق مع الدوائر الحكومية لتنفيذ بعض المبادرات، موضحاً أن المشاركين يخرجون في نهاية نقاشاتهم بمبادرة مجتمعية تتحدد ملامحها لاحقاً، ويستفيد منها الأشخاص ذوو الإعاقة، وكل أفراد المجتمع المحلي في المنطقة.

وتهدف الدورة التي انطلقت يوم الأربعاء الماضي إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفاعلة في المجتمع المحلي، عبر تصميم وتنفيذ مبادرات تخدم بيئتهم بالشراكة مع الفعاليات المجتمعية، والجهات الرسمية.