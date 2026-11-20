درعا-سانا



توفي شاب إثر حادث سير ناجم عن تدهور دراجة نارية كان يستقلها على الطريق الواصل بين بلدتي الطيبة والجيزة في ريف درعا الشرقي.



وأوضح مدير مشفى درعا الوطني الدكتور محمد علي حمد في تصريح لـ سانا اليوم الجمعة، أن شاباً عمره 37 عاماً وصل إلى قسم الإسعاف في المشفى بحالة حرجة جراء حادث سير، مشيراً إلى أن الكوادر الطبية أجرت له عمليات الإنعاش القلبي الرئوي في العناية الإسعافية على الفور، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بإصابته البليغة.



وتوفي مواطن وأصيب ثلاثة آخرون جراء حادثي سير منفصلين وقعا في السادس من الشهر الجاري على طريق دمشق – درعا.



وكانت مديرية صحة درعا أعلنت مطلع الشهر الجاري، تسجيل مشافي المحافظة 1042 حادث سير خلال ‌‏تشرين الأول الماضي، شكّلت حوادث الدراجات النارية نحو 90 بالمئة منها، في مؤشر ‌‏على ارتفاع الحوادث المرورية المرتبطة باستخدامها.‏

