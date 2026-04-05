قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في جباثا الخشب بريف القنيطرة الشمالي

القنيطرة -سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد في بلدة جباثا الخشب بريف القنيطرة الشمالي.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن قوة تابعة للاحتلال مؤلفة من سيارتين عسكريتين وعدد من الجنود توغلت في البلدة وداهمت أحد المنازل وفتشته، قبل أن تنسحب لاحقاً باتجاه موقع عسكري في محمية جباثا الخشب الطبيعية، دون ورود أنباء عن أي حالة اعتقال.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت مساء أمس في جباثا الخشب وأقامت حاجزاً مؤقتاً على المدخل الشرقي للبلدة.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات، وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي تتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي.