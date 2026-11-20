حلب-سانا

افتتحت مديرية الأوقاف في محافظة حلب الثانوية الشرعية للبنين في مدينة تل رفعت بريف المحافظة الشمالي، بهدف توسيع مؤسسات التعليم الشرعي، واستيعاب طلاب المنطقة وإتاحة الفرصة ‏أمامهم لمواصلة تحصيلهم العلمي.‏

حضر افتتاح الثانوية معاون وزير الأوقاف لشؤون التعليم الشرعي أنس الموسى، ومدير إدارة التعليم الشرعي عبد الرحمن الرحمون، ومدير أوقاف حلب عمر محمد عكاش، إلى جانب عدد من أهالي المدينة والمهتمين بالشأن التربوي والديني.

تعزيز التعليم الشرعي

أكدت وزارة الأوقاف عبر قناتها على التلغرام اليوم الجمعة، أن الثانوية المحدثة تشكل مؤسسة تعليمية وتربوية جديدة تُضاف إلى منظومة التعليم الشرعي في محافظة حلب، وتسهم في إعداد جيل متمسك بالقيم والأخلاق، وتلبية تطلعات أبناء تل رفعت وريفها في مواصلة تحصيلهم العلمي والشرعي.

ويأتي افتتاح الثانوية في إطار الخطط التنظيمية والتربوية الرامية إلى إعادة تأهيل وتفعيل المؤسسات التعليمية والدينية في محافظة حلب، حيث شهد شهرا تموز وآب الماضيان افتتاح وتأهيل عدد من المدارس والمعاهد الشرعية والمساجد في المدينة والريف، دعماً للعملية التعليمية والتربوية.