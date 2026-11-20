مدريد-سانا
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الجمعة، تجديد عقد حارس مرماه البلجيكي تيبو كورتوا، ليستمر مع الفريق حتى 30 حزيران عام 2028.
ووفقاً لبيان النادي المنشور على موقعه الرسمي، فإن كورتوا انضم إلى ريال مدريد عام 2018، وخاض معه 348 مباراة خلال تسعة مواسم، وتوج بـ 14 لقباً، بينها لقبان في دوري أبطال أوروبا، وثلاثة ألقاب في كأس العالم للأندية، ولقبان في كأس السوبر الأوروبي، وثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني، ولقب واحد في كأس ملك إسبانيا، وثلاثة ألقاب في كأس السوبر الإسباني.
وأضاف البيان أن كورتوا خاض 115 مباراة دولية مع منتخب بلجيكا، ونال العديد من الجوائز الفردية، أبرزها جائزة القفاز الذهبي في كأس العالم 2018، وجائزة أفضل حارس مرمى في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 2018، وجائزة ياشين عام 2022.
ويأتي تجديد عقد كورتوا ضمن سلسلة من التجديدات التي أعلن عنها النادي خلال الأسبوع الجاري، بعدما جدد عقد لاعبه التركي أردا غولر حتى 30 حزيران 2032، والفرنسي أوريلين تشواميني حتى التاريخ ذاته.