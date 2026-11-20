مدريد-سانا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الجمعة، تجديد عقد حارس مرماه البلجيكي تيبو ‏كورتوا، ليستمر مع الفريق حتى 30 حزيران عام 2028.‏

ووفقاً لبيان النادي المنشور على موقعه الرسمي، فإن كورتوا انضم إلى ريال مدريد عام ‌‏2018، وخاض معه 348 مباراة خلال تسعة مواسم، وتوج بـ 14 لقباً، بينها لقبان في ‏دوري أبطال أوروبا، وثلاثة ألقاب في كأس العالم للأندية، ولقبان في كأس السوبر ‏الأوروبي، وثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني، ولقب واحد في كأس ملك إسبانيا، وثلاثة ‏ألقاب في كأس السوبر الإسباني.‏

وأضاف البيان أن كورتوا خاض 115 مباراة دولية مع منتخب بلجيكا، ونال العديد من ‏الجوائز الفردية، أبرزها جائزة القفاز الذهبي في كأس العالم 2018، وجائزة أفضل حارس ‏مرمى في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 2018، وجائزة ياشين عام ‌‏2022.‏

ويأتي تجديد عقد كورتوا ضمن سلسلة من التجديدات التي أعلن عنها النادي خلال ‏الأسبوع الجاري، بعدما جدد عقد لاعبه التركي أردا غولر حتى 30 حزيران 2032، ‏والفرنسي أوريلين تشواميني حتى التاريخ ذاته.‏