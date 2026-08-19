العدالة الانتقالية تنظم جلسة حوارية بدمشق لمناقشة آليات بناء سجل وطني ‏للضحايا

دمشق-سانا‏

ناقشت الجلسة الحوارية التي نظمتها إدارة جبر الضرر في الهيئة ‏الوطنية ‏للعدالة الانتقالية في مقر الهيئة بدمشق، كيفية مواءمة السجل ‏الوطني للضحايا ‏الذي تنوي إطلاقه قريباً مع الإعلان الدستوري ‏والمرسوم والنظام الداخلي ‏للهيئة، وتحديد موقعه المؤسسي ضمن ‏الإدارة، وتصميم الهيكل التنظيمي ‏والوظيفي الأولي له‎.‎

وأوضحت الهيئة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أن السجل ‏الوطني ‏يشكل وحدة مركزية متخصصة تعنى ببناء وإدارة قاعدة ‏البيانات الوطنية ‏للضحايا والانتهاكات الجسيمة، بالتنسيق مع الهيئة ‏الوطنية للمفقودين وفق ‏معايير آمنة وموحدة، بما يضمن الاعتراف ‏بحقوق الضحايا وصون كرامتهم، ‏ودعم سياسات العدالة الانتقالية ‏والشفافية ومنع تكرار الانتهاكات‎.‎

آليات بناء السجل الوطني

وأشارت الهيئة إلى أنه جرى خلال الجلسة الاستماع إلى آراء ‏الضحايا ‏وروابط الضحايا حول آليات بناء السجل الوطني، والتأكيد ‏على دورهم ‏المحوري في بنائه، وخطته التنفيذية، ووضع تصور ‏أولي للمرحلة القادمة‎.‎

ولفتت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تأتي استناداً إلى مسار ميداني شمل ‏أكثر ‏من 300 جولة ولقاء مباشر مع الضحايا وذويهم في 11 ‏محافظة سورية‎.‎

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وكانت إدارة جبر الضرر في الهيئة الوطنية للعدالة ‏الانتقالية‎ ‎نظمت في ‏مسجد الشيخ جابر بحي القابون بدمشق في الـ 5 من ‏الشهر الجاري جلسة ‏حوارية لاستعراض مراكز التعافي المجتمعي ‏كنقاط اتصال ‏مباشرة مع ‏الضحايا، والتي تنوي إطلاقها، ودورها ‏المتوقع في الإسهام ببناء الثقة ‏بين ‏مجتمع الضحايا والمؤسسات ‏الوطنية، ودعم الفئات الأكثر هشاشة كأولوية ‏للأنشطة والبرامج‎.‎