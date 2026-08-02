هيئة المنافذ والجمارك: 1.7 مليون مسافر عبروا منفذ جديدة يابوس منذ بداية العام 

ريف دمشق-سانا



يستمر منفذ جديدة يابوس الحدودي مع لبنان بتسجيل حركة عبور نشطة، حيث بلغ إجمالي عدد المسافرين الذين عبروا المنفذ في كلا الاتجاهين منذ بداية العام الحالي 1.7 مليون مسافر.



وأوضحت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، اليوم الأحد، أن المنفذ استقبل خلال الفترة ذاتها أكثر من 43 ألف مواطن سوري عادوا طوعاً إلى أرض الوطن، في مؤشر يعكس ارتفاع وتيرة الحركة عبر المنفذ، وكفاءة الإجراءات المتبعة في تنظيم عمليات العبور.



وأضافت أن إدارة المنفذ تعمل بشكل مستمر على رفع مستوى الجاهزية، وتوفير الكوادر والإمكانات الفنية والخدمية على مدار الساعة، بما يضمن انسيابية حركة المسافرين، وتقليص زمن الانتظار، وتقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة، بما يلبي احتياجات المسافرين.



وتواصل الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير أداء المنافذ الحدودية، من خلال تبسيط الإجراءات، وتعزيز جاهزية الكوادر، والارتقاء بجودة الخدمات، بما يسهم في تسهيل حركة المسافرين، ودعم حركة التجارة والنقل، وتعزيز كفاءة المنافذ الحدودية باعتبارها بوابات حيوية للاقتصاد الوطني.