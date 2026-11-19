دمشق-سانا
توفي شخصان وأصيب 22 آخرون جراء حوادث سير وحرائق عدة وقعت في عدد من المحافظات السورية خلال الـ 24 ساعة الماضية، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.
وذكر الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام اليوم الخميس، أن فرقه استجابت لـ 9 حوادث سير، أسفرت عن وفاة شخص وإصابة 15 آخرين، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.
وأكد الدفاع المدني على السائقين ضرورة تخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.
كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 34 حريقاً شملت المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية، تم إخمادها وتبريد مواقعها وتأمينها، وأسفرت الحرائق عن وفاة شخص وإصابة 7 آخرين تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، وعن أضرار مادية بالممتلكات.
وشدد الدفاع المدني على ضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق القريبة من المحاصيل الزراعية والأحراج، إضافة إلى الامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وتوفي شخص وأصيب 11 آخرون يوم أمس الأول، جراء حوادث سير، وقعت في مناطق مختلفة من سوريا، استجابت لها فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.