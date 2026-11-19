دمشق-سانا

توفي شخصان وأصيب 22 آخرون جراء حوادث سير وحرائق عدة وقعت في عدد ‏من المحافظات السورية خلال الـ 24 ساعة الماضية، استجابت لها فرق الدفاع المدني ‏السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.‏

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وذكر الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام اليوم الخميس، أن فرقه استجابت لـ 9 ‏حوادث سير، أسفرت عن وفاة شخص وإصابة 15 آخرين، تم تقديم الإسعافات ‏الأولية لهم، ثم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين ‏أماكنها.‏

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وأكد الدفاع المدني على السائقين ضرورة تخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية ‏للسيارة، وعمل المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت ‏التركيز أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.‏

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كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 34 حريقاً شملت المنازل والمحال التجارية ‏والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية، تم إخمادها وتبريد مواقعها ‏وتأمينها، وأسفرت الحرائق عن وفاة شخص وإصابة 7 آخرين تم تقديم الإسعافات ‏الأولية لهم، وعن أضرار مادية بالممتلكات.‏

وشدد الدفاع المدني على ضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول ‏الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا ‏سيما في المناطق القريبة من المحاصيل الزراعية والأحراج، إضافة إلى الامتناع عن ‏حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها ‏بطرق آمنة.‏

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وتوفي شخص وأصيب 11 آخرون يوم أمس الأول، جراء حوادث سير، وقعت ‏في ‏مناطق مختلفة من سوريا، استجابت لها فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة ‏الكوارث.‏

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