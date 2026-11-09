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محافظة حماة وأوتشا تبحثان تعزيز الاستجابة الإنسانية ‏وخطط العمل

0A6A1030 محافظة حماة وأوتشا تبحثان تعزيز الاستجابة الإنسانية ‏وخطط العمل
مدير العلاقات العامة في محافظة حماة محمد الشريف يبحث ‏مع مديرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ‌‏(أوتشا) في سوريا أرزو هاتاكوي المشاريع المنفذة وخطط ‏العمل – حماة -سانا

حماة-سانا

بحث مدير العلاقات العامة في محافظة حماة محمد الشريف ‏مع مديرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ‌‏(أوتشا) في سوريا أرزو هاتاكوي اليوم الإثنين، سبل تعزيز ‏الاستجابة الإنسانية في المحافظة، والمشاريع المنفذة وخطط ‏العمل خلال المرحلة المقبلة، بما يتناسب مع احتياجات ‏الأهالي وأولويات الاستجابة المحلية.‏

وأوضح الشريف في تصريح لـ سانا، أن المجتمعين أكدوا ‏ضرورة تعزيز الجهود الرامية لدعم عودة المهجّرين إلى ‏قراهم وبلداتهم المتضررة وتأمين الظروف الملائمة ‏لاستقرارهم، وبحثوا أولويات خطة الاستجابة الشتوية التي ‏أطلقتها أوتشا، وسبل تحديد الاحتياجات الأكثر إلحاحاً ‏وتحسين آليات إيصال المساعدات إلى المناطق والفئات الأكثر ‏احتياجاً.‏

ويأتي الاجتماع في ظل إطلاق مكتب الأمم المتحدة (اوتشا) ‏أولويات الاستجابة الشتوية في سوريا لموسم 2026-2027، ‏والتي تركز على دعم الفئات الأكثر ضعفاً وضمان استمرار ‏الخدمات الأساسية والحد من تداعيات الظروف الجوية ‏القاسية ومخاطر الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات.‏

0A6A1025 محافظة حماة وأوتشا تبحثان تعزيز الاستجابة الإنسانية ‏وخطط العمل
0A6A1026 محافظة حماة وأوتشا تبحثان تعزيز الاستجابة الإنسانية ‏وخطط العمل
0A6A1033 محافظة حماة وأوتشا تبحثان تعزيز الاستجابة الإنسانية ‏وخطط العمل
0A6A1035 محافظة حماة وأوتشا تبحثان تعزيز الاستجابة الإنسانية ‏وخطط العمل
0A6A1042 2 محافظة حماة وأوتشا تبحثان تعزيز الاستجابة الإنسانية ‏وخطط العمل
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