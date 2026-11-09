محافظة حماة وأوتشا تبحثان تعزيز الاستجابة الإنسانية ‏وخطط العمل

حماة-سانا
بحث مدير العلاقات العامة في محافظة حماة محمد الشريف مع مديرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في سوريا أرزو هاتاكوي اليوم الإثنين، سبل تعزيز الاستجابة الإنسانية في المحافظة، والمشاريع المنفذة وخطط العمل خلال المرحلة المقبلة، بما يتناسب مع احتياجات الأهالي وأولويات الاستجابة المحلية.
وأوضح الشريف في تصريح لـ سانا، أن المجتمعين أكدوا ضرورة تعزيز الجهود الرامية لدعم عودة المهجّرين إلى قراهم وبلداتهم المتضررة وتأمين الظروف الملائمة لاستقرارهم، وبحثوا أولويات خطة الاستجابة الشتوية التي أطلقتها أوتشا، وسبل تحديد الاحتياجات الأكثر إلحاحاً وتحسين آليات إيصال المساعدات إلى المناطق والفئات الأكثر احتياجاً.
ويأتي الاجتماع في ظل إطلاق مكتب الأمم المتحدة (اوتشا) أولويات الاستجابة الشتوية في سوريا لموسم 2026-2027، والتي تركز على دعم الفئات الأكثر ضعفاً وضمان استمرار الخدمات الأساسية والحد من تداعيات الظروف الجوية القاسية ومخاطر الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات.