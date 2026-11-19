مشفى ابن رشد بدمشق يستقبل نحو 40 حالة شهرياً لعلاج الإدمان، ضمن برامج للتأهيل تاريخ النشر: 2026/11/19 12:15 مساءً اخر تحديث: 2026/11/19 12:15 مساءً مشفى ابن رشد بدمشق يستقبل نحو 40 حالة شهرياً لعلاج الإدمان، ضمن برامج للتأهيل. شروط النقل والقبول في الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2026–2027 الهوية السورية بين التنوع والإرث الحضاري.. رؤية فكرية في ثقافي العدوي التنمية الإدارية والسياحة تعتمدان أسماء 3303 مقبولين لشغل 254 شاغراً وظيفياً الملتقى السوري الأردني للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دمشق يوم الجمعة المقبل في قلب دمشق تشكّل بساتين أبو جرش مساحة زراعية مهمة توفر الغذاء وفرص العمل صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:دمشقمشفى ابن رشد مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة علبي: اعتماد قرار حقوق الإنسان في سوريا بالتوافق يعكس تحولاً بنظرة المجتمع الدولي السعودية تدين التوغلات الإسرائيلية في درعا والقنيطرة وتؤكد دعم سيادة سوريا الحرارة إلى ارتفاع وأجواء غائمة جزئياً مع فرص لزخات مطرية وزير الداخلية يبحث مع وفد من الإنتربول تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة الخارجية الأمريكية: واشنطن ستواصل التصدي لمحاولات “حزب الله” تقويض سيادة لبنان وزير المالية.. الاقتصاد السوري دخل مرحلة التعافي وتوقعات بنمو كبير في السنوات القادمة آخر الأخبار انفوغراف بسعر مدعوم يبلغ 66 ألف ليرة للطن.. بدء توزيع بذار القمح في طرطوس للموسم الزراعي 2026-2027 سوريا والعالم اليمن تدين التوغلات الإسرائيلية في ريفي القنيطرة ودرعا اقتصاد الطاقة الدولية: الحرب بالشرق الأوسط وأزمة مضيق هرمز تسببتا بأكبر تهديد لأمن الطاقة