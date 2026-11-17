القنيطرة-سانا

نفذت جمعية براعم الطفولة، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الإثنين، مبادرة خدمية لتركيب منظومات إنارة طرق تعمل بالطاقة الشمسية في منطقة تل الكروم بريف القنيطرة، بهدف تحسين الخدمات وتعزيز السلامة المرورية.

وجرى تنفيذ المبادرة بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وإدارة المنطقة الشمالية، وبمشاركة فاعلين من المجتمع المحلي، وشملت تركيب أجهزة إنارة بالطاقة البديلة على الطرقات المحيطة بالمنطقة.

وأوضحت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل ميساء العجلوني، في تصريح لـ سانا، أن المبادرات تأتي ضمن خطة عمل مشتركة بين الجهات الحكومية والمنظمات الأهلية والدولية، لتلبية الاحتياجات الخدمية للمواطنين، مشيرة إلى أن مشاريع الطاقة البديلة تشكل أولوية لتخفيف الأعباء الخدمية وتأمين بيئة آمنة، ولا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية والحيوية.

من جهته، بيّن مدير المكتب الإعلامي لجمعية براعم الطفولة علي المرشد أن مشروع إنارة الطرقات في محيط تل الكروم يهدف إلى تحسين الواقع الخدمي وتعزيز السلامة المرورية، وتسهيل حركة المواطنين، وخاصة خلال ساعات الليل، لافتاً إلى تنفيذ العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استدامة المنظومات وفعاليتها.

وتنفذ جمعية براعم الطفولة، بالتعاون مع منظمات إقليمية ودولية ومكونات المجتمع المحلي، مشاريع تنموية وخدمية ومبادرات مجتمعية في قرى وبلدات محافظة القنيطرة، تستهدف دعم البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.