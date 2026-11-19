واشنطن-سانا

كشفت دراسة علمية أجراها باحثون في جامعة تكساس إيه آند إم الأمريكية، أن عظام أطراف الأصابع تواصل استعادة قوتها ومتانتها الداخلية بعد تجدد الجزء المفقود منها واستعادة معظم شكلها، ما يشير إلى أن اكتمال المظهر الخارجي للعظم لا يعني بالضرورة انتهاء عملية نضج أنسجته.

ووجد الباحثون، وفق تقرير نشره موقع «Medical Xpress» أول أمس، أن العظم استعاد معظم شكله العام خلال نحو 21 يوماً من بدء تجدد الجزء المفقود من عظام أطراف الأصابع، بينما استمرت خصائصه الميكانيكية، بما فيها الصلابة والقدرة على تحمل القوى، في النضوج حتى اليومين 28 و31.

وتناولت الدراسة مراحل تجدد العظم بعد فقدان جزء منه، بدءاً من إزالة الأنسجة العظمية التالفة وصولاً إلى تكوين عظم جديد، واستخدم الباحثون تقنيات التصوير المقطعي والمجهر بالقوة الذرية والنمذجة الحاسوبية لرصد التغيرات التي تطرأ على بنيته وخصائصه.

وأظهرت النتائج أن الخلايا تواصل إعادة تنظيم ألياف الكولاجين والأنسجة المعدنية على المستويين المجهري والنانومتري، حتى بعد استعادة العظم معظم شكله، ما يسهم في تحسين صلابته وقدرته على تحمل الإجهاد الميكانيكي.

وأوضح الباحثون أن البنية المجهرية للعظم تواصل النضوج حتى بعد استعادة شكله، إذ تستمر الخلايا في إعادة بناء أنسجته الداخلية وتعزيز متانته على المستويين الدقيق والنانومتري.

وتسلط النتائج الضوء على أهمية التمييز بين استعادة العظم شكله الخارجي واكتمال نضجه الداخلي، كما توفر فهماً أعمق للعلاقة بين نشاط الخلايا والقوى الميكانيكية المؤثرة في نمو الأنسجة، وقد تساعد في توجيه الأبحاث المستقبلية لتحسين أساليب تجدد العظام ومتابعة تعافيها.

يشار إلى أن الدراسة بحثت تجدد عظام أطراف الأصابع بعد فقدان جزء منها، ولا تتناول التئام الكسور التقليدية لدى الإنسان، لذلك لا يمكن اعتماد المدد الزمنية التي رصدتها لتحديد فترة شفاء الكسور.