انخفاض ملموس في درجات الحرارة وتحذيرات من الصقيع والضباب بعدة مناطق ‏سورية

دمشق-سانا
تواصل درجات الحرارة انخفاضها التدريجي لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية، متأثرة بالمنخفض الجوي الذي ينحسر تأثيره عن البلاد تدريجياً، مع ميل الأجواء إلى الاستقرار.
وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن الجو يكون نهار اليوم الإثنين، خريفياً مستقراً، بارداً نسبياً، بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، فيما تسود أجواء باردة ليلاً، وشديدة البرودة في المرتفعات الجبلية.
وحذر المركز من تشكل الصقيع في المرتفعات الجبلية وأجزاء من المنطقة الشمالية والبادية خلال ساعات الصباح الباكر، ومن احتمال تشكل الضباب في منطقة القلمون وغوطة دمشق والمنطقة الوسطى خلال ساعات الليل والصباح الباكر.
وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية في المناطق الساحلية والجنوبية، وغربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق، بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها أحياناً 45 كيلومتراً في الساعة، ولا سيما في المرتفعات الساحلية وأجزاء من المنطقة الشرقية.
أما حالة البحر فتكون متوسطة إلى خفيفة ارتفاع الموج خلال ساعات المساء.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|17/ 6
|ريف دمشق-القلمون
|1/12
|القنيطرة
|4/17
|درعا
|6/18
|السويداء
|15/ 5
|حمص
|15/ 5
|حماة
|15/ 5
|اللاذقية
|20/ 11
|طرطوس
|21/ 13
|حلب
|17/ 5
|إدلب
|16/ 5
|دير الزور
|16/ 5
|الرقة
|15/ 4
|الحسكة
|16/ 8