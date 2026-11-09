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انخفاض ملموس في درجات الحرارة وتحذيرات من الصقيع والضباب بعدة مناطق ‏سورية

dji fly 20261009 33426 م 0342 1791570319592 photo انخفاض ملموس في درجات الحرارة وتحذيرات من الصقيع والضباب بعدة مناطق ‏سورية
مدينة تدمر الأثرية-حمص-أرشيف سانا

دمشق-سانا

تواصل درجات الحرارة انخفاضها التدريجي لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 ‏درجات مئوية، متأثرة بالمنخفض الجوي الذي ينحسر تأثيره عن البلاد تدريجياً، مع ‏ميل الأجواء إلى الاستقرار.‏

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن الجو يكون نهار اليوم الإثنين، خريفياً ‏مستقراً، بارداً نسبياً، بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، فيما تسود أجواء باردة ‏ليلاً، وشديدة البرودة في المرتفعات الجبلية.‏

وحذر المركز من تشكل الصقيع في المرتفعات الجبلية وأجزاء من المنطقة الشمالية ‏والبادية خلال ساعات الصباح الباكر، ومن احتمال تشكل الضباب في منطقة القلمون ‏وغوطة دمشق والمنطقة الوسطى خلال ساعات الليل والصباح الباكر.‏

وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية في المناطق الساحلية والجنوبية، وغربية إلى ‏شمالية غربية في باقي المناطق، بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات نشطة تتجاوز ‏سرعتها أحياناً 45 كيلومتراً في الساعة، ولا سيما في المرتفعات الساحلية وأجزاء من ‏المنطقة الشرقية.‏

أما حالة البحر فتكون متوسطة إلى خفيفة ارتفاع الموج خلال ساعات المساء.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: ‏

دمشق17/ 6‏
ريف دمشق-القلمون1/12
القنيطرة4/17

درعا  6/18

السويداء15/ 5‏

حمص15/ 5‏

حماة  15/ 5‏

اللاذقية20/ 11‏
طرطوس21/ 13‏

حلب  17/ 5‏

إدلب  16/ 5‏

دير الزور16/ 5‏
الرقة  15/ 4‏

الحسكة16/ 8‏
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