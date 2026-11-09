انخفاض ملموس في درجات الحرارة وتحذيرات من الصقيع والضباب بعدة مناطق ‏سورية

دمشق-سانا

تواصل درجات الحرارة انخفاضها التدريجي لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 ‏درجات مئوية، متأثرة بالمنخفض الجوي الذي ينحسر تأثيره عن البلاد تدريجياً، مع ‏ميل الأجواء إلى الاستقرار.‏

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن الجو يكون نهار اليوم الإثنين، خريفياً ‏مستقراً، بارداً نسبياً، بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، فيما تسود أجواء باردة ‏ليلاً، وشديدة البرودة في المرتفعات الجبلية.‏

وحذر المركز من تشكل الصقيع في المرتفعات الجبلية وأجزاء من المنطقة الشمالية ‏والبادية خلال ساعات الصباح الباكر، ومن احتمال تشكل الضباب في منطقة القلمون ‏وغوطة دمشق والمنطقة الوسطى خلال ساعات الليل والصباح الباكر.‏

وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية في المناطق الساحلية والجنوبية، وغربية إلى ‏شمالية غربية في باقي المناطق، بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات نشطة تتجاوز ‏سرعتها أحياناً 45 كيلومتراً في الساعة، ولا سيما في المرتفعات الساحلية وأجزاء من ‏المنطقة الشرقية.‏

أما حالة البحر فتكون متوسطة إلى خفيفة ارتفاع الموج خلال ساعات المساء.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: ‏