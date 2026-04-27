وزير النقل يبحث مع القائم بأعمال السفارة الفرنسية التعاون المشترك في مجال تطوير البنى التحتية

دمشق-سانا

بحث وزير النقل السوري يعرب بدر مع القائم بأعمال السفارة الفرنسية بدمشق جان باتيست فايفر، التعاون المشترك في مجال تنفيذ مشاريع قطاع النقل، بما يسهم في دعم جهود تطوير البنى التحتية وإعادة تأهيلها.

وتناول اللقاء الذي عقد اليوم الإثنين، في مبنى الوزارة بدمشق، توسيع مجالات التعاون السوري الفرنسي في هذا القطاع، وتشجيع الاستثمارات الخارجية للمساهمة في إعادة إعمار البنى التحتية، إلى جانب مناقشة آليات متابعة المشاريع ذات الاهتمام المشترك وتطويرها.

وأكد الوزير بدر أهمية تعزيز الشراكات الدولية في دعم قطاع النقل، ولا سيما في مرحلة إعادة الإعمار، مشيراً إلى الفرص المتاحة للتعاون والاستثمار في مجالات السكك الحديدية والطرق العامة والجسور، إضافة إلى المشاريع المستقبلية التي تعمل الوزارة على تنفيذها ضمن رؤيتها لتطوير القطاع ورفع كفاءته.

وأوضح الوزير أن تطوير البنى التحتية للنقل يشكل ركيزة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية، لافتاً إلى أهمية استقطاب الاستثمارات الخارجية للمساهمة في تنفيذ المشاريع الحيوية وتسريع وتيرة إعادة التأهيل والترميم.

من جهته، بيّن القائم بأعمال السفارة الفرنسية أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة اجتماعات تحضيرية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وبحث مجالات التعاون الممكنة في قطاع النقل، بما يخدم المصالح المشتركة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون بين سوريا وفرنسا في مجال تطوير قطاع النقل وبنيته التحتية، حيث أجرت الوزارة مباحثات سابقة في شهر أيلول الماضي مع وفد فرنسي برئاسة فايفر، وبحضور مجموعة من مجلس سوريا المستقبل، حول تطوير مجالات العمل في مشاريع النقل بين سوريا والدول الأوروبية.