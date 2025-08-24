مدير الشؤون السياسية في حمص يزور كنيسة الموارنة بحي الحميدية

photo 2025 08 24 10 48 39

دمشق-سانا

photo 2025 08 24 10 48 37

زار مدير مديرية الشؤون السياسية في حمص عبيدة الأرناؤوط، اليوم، المعنيين في كنيسة الموارنة بحي الحميدية، في إطار التفاعل المتبادل بين المؤسسات الرسمية والمكونات الدينية والاجتماعية، وتعزيزاً للقيم المشتركة والتواصل المجتمعي.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية وحدة الجغرافيا السورية، وضرورة استمرار التعاون البنّاء بين المديرية والجهات الدينية والاجتماعية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وتعزيز مبادئ المواطنة.

وأعرب القائمون على الكنيسة المارونية عن تقديرهم لهذه الزيارة، لما تحمله من رسائل إيجابية تعكس الاحترام المتبادل والانفتاح على الآخر.

وتخلل اللقاء حوار تفاعلي مع عدد من الشخصيات المجتمعية المؤثرة، تطرق إلى أهمية استمرار قنوات الحوار وتفعيل الشراكة الوطنية بما يخدم المصلحة العامة ويعزز التماسك المجتمعي.

وتُعدّ منطقة حي الحميدية في مدينة حمص من أكثر الأحياء تجسيداً للنسيج السوري المتنوع دينياً واجتماعياً، حيث تضم عدداً من الكنائس والمساجد، وتعتبر رمزاً للتعايش بين مختلف مكونات المجتمع.

photo 2025 08 24 10 48 38 1
photo 2025 08 24 10 48 38 2

الدفاع المدني يخمد حريقاً في شقة سكنية بمدينة حماة
القيادة المركزية لتحالف قوى المقاومة الفلسطينية: عدوان التنظيمات الإرهابية على حلب جزء من الحرب على قوى ودول محور المقاومة
سوريا وقطر تبحثان تعزيز التعاون في مجالات الاستجابة للكوارث
التنمية الإدارية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يبحثان التعاون‏ لتطوير الموارد البشرية
التنمية الإدارية تنشر أسماء المفصولين من وزارة الأشغال العامة والإسكان وتدعوهم للعودة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك