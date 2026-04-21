المواصلات الطرقية بإدلب تبدأ صيانة إسعافية على أوتوسترادي M4 وM5

إدلب-سانا

باشر فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في محافظة إدلب اليوم الثلاثاء، تنفيذ مشروع الصيانة الإسعافية على أوتوسترادي M4 وM5، في مقاطع تمتد من سراقب إلى أريحا وصولاً إلى اللاذقية، ومن حلب عبر سراقب ومعرة النعمان باتجاه حماة.

وأوضح مسؤول الدراسات والصيانة في فرع المؤسسة المهندس محمد حنص في تصريح لمراسل سانا، أنه تم البدء بصيانة الحفر والعيوب الطرقية على محور سراقب – أريحا – جسر الشغور – بداما، مشيراً إلى أن هذا الطريق هو أحد ستة محاور تشملها خطة الصيانة، وهي: إدلب – تفتناز – حدود حلب، تفتناز – سراقب، حلب – دمشق، إدلب – سلقين، إضافة إلى طريق سراقب – إدلب.

وبيّن حنص أن مدة تنفيذ المشروع تبلغ نحو 45 يوماً، سيتم خلالها إنجاز أعمال الصيانة كافة، لافتاً إلى أن هذه الأعمال تسهم في الحد من الأضرار التي لحقت بطرق المحافظة نتيجة الإهمال وعدم الصيانة لفترات طويلة، بما يعزز السلامة المرورية، ويدعم الحركة التجارية والاقتصادية، ويخفف من معاناة السائقين.

ويأتي هذا المشروع ضمن الجهود الرامية إلى تحسين واقع الطرقات الحيوية وتسهيل حركة النقل بين المدن، نظراً للأهمية الاستراتيجية لمحوري M4 وM5 اللذين يشكلان شرياناً رئيسياً يربط شمال سوريا بجنوبها وغربها.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك