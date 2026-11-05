التنمية الإدارية والأوقاف تعلنان عن شواغر وظيفية لدى إدارة التعليم الشرعي العالي

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التنمية الإدارية، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، عن توافر شواغر وظيفية لدى إدارة التعليم الشرعي العالي في 13 محافظة، هي دمشق وريف دمشق وحمص وحماة وحلب وإدلب واللاذقية وطرطوس والقنيطرة ودرعا ودير الزور والحسكة والرقة.

وأوضحت الوزارة أن تفاصيل الشواغر الوظيفية المتاحة وشروطها متوافرة عبر الرابط





وحددت الوزارة يوم 14 تشرين الثاني 2026 آخر موعد لاستقبال طلبات التوظيف، على أن يتم تقديم الطلبات إلكترونياً عبر الرابط

استبعاد الطلبات غير المطابقة

وبيّنت أنه سيتم استبعاد الطلبات غير المطابقة لشروط بطاقة الشاغر الوظيفي، وفي حال زيادة عدد المتقدمين المستوفين للشروط، ستُفرز الطلبات وتُرتّب إلكترونياً، ويُرشّح الأكثر ملاءمة وفق معايير أبرزها المستوى والاختصاص العلمي، والمعدل العام، ومحافظة الإقامة، والخبرة المهنية، والمهارات، والعمر.

وأشارت إلى أن الجهة العامة غير ملزمة بتأمين السكن للمتقدمين من خارج المحافظة المطلوب العمل فيها، كما يشترط لقبول طلب الموظف في القطاع العام إرفاق وثيقة “لا مانع” صادرة عن الجهة العامة التي يعمل لديها المتقدم.

ولفتت الوزارة إلى أن التواصل سيكون حصراً مع المتقدمين المرشحين لشغل مركز العمل المحدد، لاستكمال الإجراءات اللازمة من اختبارات ومقابلات.

وتواصل وزارة التنمية الإدارية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية، الإعلان عن فرص عمل وشواغر وظيفية في مختلف الجهات العامة، بما يتيح استقطاب الكفاءات والخبرات اللازمة، وفق الاحتياجات الوظيفية والشروط المحددة لكل شاغر.