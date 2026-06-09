وزير التربية والتعليم يتفقد سير امتحانات الثانوية العامة بريف درعا

درعا-سانا

تفقد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، اليوم الثلاثاء، عدداً من المراكز الامتحانية في مدينة الصنمين بريف درعا، للاطلاع على سير امتحانات الشهادة الثانوية العامة في يومها الثاني، حيث تقدم طلاب الفرعين العلمي والأدبي لامتحان مادة اللغة الإنكليزية.

ونشرت وزارة التربية في قناتها على تلغرام، أن الوزير تركو ومعاونه للشؤون التربوية يوسف عنان تابعا واقع العملية الامتحانية داخل القاعات، واطمأنا على توافر المستلزمات اللازمة وسير الامتحانات وفق التعليمات الناظمة.

واستمع الوزير تركو إلى آراء عدد من الطلاب حول طبيعة الأسئلة الامتحانية، ومدى ملاءمتها للقدرات، مؤكداً أهمية توفير الأجواء المناسبة التي تساعد الطلبة على أداء امتحاناتهم بهدوء واستقرار.

وتفقد الوزير إجراءات متابعة حالات الغش، وآليات ضبط المخالفات، مشدداً على ضرورة الحفاظ على نزاهة الامتحانات، وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وبدأت امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها العلمي والأدبي والشرعي والمهني لدورة عام 2026 في السادس من حزيران الجاري، في 1570 مركزاً امتحانياً موزعة على مختلف المحافظات، وسط إجراءات تنظيمية وخدمية اتخذتها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تأمين الأجواء الملائمة للطلبة، وضمان سير الامتحانات بسلاسة وانتظام.