القاهرة-عدن-سانا

أدان اليمن وجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد مقار قوى الأمن الداخلي في مدينة الحسكة، مؤكدين تضامنهما مع سوريا ودعمهما جهودها في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار وصون سيادة البلاد ووحدة أراضيها.

وأعربت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان نشرته عبر منصة إكس، عن إدانة اليمن واستنكاره الهجوم، مؤكدة تضامنها الكامل مع سوريا في مواجهة الإرهاب والتطرف بأشكالهما كافة، ودعمها جهود الحكومة السورية في تعزيز الأمن والاستقرار وصون سيادة البلاد ووحدة أراضيها.

من جهتها، أعربت جامعة الدول العربية، في بيان، عن إدانتها الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد مقار قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية السورية في مدينة الحسكة مساء أمس، مؤكدة تضامنها الكامل مع سوريا في حربها ضد تنظيم داعش الإرهابي ومواجهة أشكال التطرف كافة.

وشددت الجامعة على دعمها جهود الحكومة السورية ومساعيها الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وصون سيادة البلاد ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها.

وكان قائد الأمن الداخلي في محافظة الحسكة، العميد مروان العلي، أعلن أمس استشهاد عنصرين من قوى الأمن الداخلي وإصابة خمسة آخرين، جراء هجوم نفذته خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي باستخدام أربع دراجات نارية، استهدف مقراً لوزارة الداخلية في حي المشيرفة غربي الحسكة، موضحاً أن مهاجمين اثنين قُتلا خلال الاشتباكات، فيما فجّر الآخران نفسيهما.