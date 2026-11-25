ريف دمشق-سانا
ضبطت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة ريف دمشق اليوم الثلاثاء، 55 كيلوغراماً من مادة اللحم ونتر الفروج الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري، خلال جولة رقابية على أحد المطاعم الشعبية في ريف المحافظة.
وأوضح رئيس دائرة حماية المستهلك في المديرية عبد الله درباس في تصريح لـ سانا، أن المطعم المخالف لم يكن ملتزماً بالمواصفات والشروط الصحية، مشيراً إلى أنه جرى إتلاف الكميات المضبوطة أصولاً، وتنظيم الضبط التمويني اللازم، إضافة إلى إغلاق المطعم وتشميعه.
ولفت درباس إلى أن دوريات حماية المستهلك وسلامة الغذاء تواصل جولاتها الرقابية في مختلف مناطق المحافظة، مع تكثيف الرقابة على محال بيع الفروج ومشتقاته، للتأكد من سلامة المواد المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك البشري، مبيناً أنه تتم مضاعفة الغرامات المالية وزيادة مدة الإغلاق في حال تكرار المخالفة.
ودعا درباس المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تقديم الشكاوى عبر المعرفات الرسمية لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة ريف دمشق.
وكانت دوريات المديرية نظمت في وقت سابق اليوم، ضبطاً آخر بحق أحد المحال لمخالفته المواصفات القياسية والصحية المعتمدة، حيث ضبطت 100 كيلوغرام من مادة كباب الفروج الجاهز والمشوي غير المطابقة للمواصفات.