ريف دمشق-سانا‏

ضبطت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة ريف دمشق اليوم الثلاثاء، 55 كيلوغراماً من مادة ‏اللحم ونتر الفروج الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري، خلال جولة رقابية على أحد المطاعم الشعبية في ريف ‏المحافظة.‏

وأوضح رئيس دائرة حماية المستهلك في المديرية عبد الله درباس في تصريح لـ سانا، أن المطعم المخالف لم يكن ملتزماً ‏بالمواصفات والشروط الصحية، مشيراً إلى أنه جرى إتلاف الكميات المضبوطة أصولاً، وتنظيم الضبط التمويني اللازم، ‏إضافة إلى إغلاق المطعم وتشميعه.‏

ولفت درباس إلى أن دوريات حماية المستهلك وسلامة الغذاء تواصل جولاتها الرقابية في مختلف مناطق المحافظة، مع ‏تكثيف الرقابة على محال بيع الفروج ومشتقاته، للتأكد من سلامة المواد المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك البشري، مبيناً أنه ‏تتم مضاعفة الغرامات المالية وزيادة مدة الإغلاق في حال تكرار المخالفة.‏

ودعا درباس المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تقديم الشكاوى عبر المعرفات الرسمية لمديرية التجارة الداخلية وحماية ‏المستهلك في محافظة ريف دمشق.‏

وكانت دوريات المديرية نظمت في وقت سابق اليوم، ضبطاً آخر بحق أحد المحال لمخالفته المواصفات القياسية والصحية ‏المعتمدة، حيث ضبطت 100 كيلوغرام من مادة كباب الفروج الجاهز والمشوي غير المطابقة للمواصفات.‏