تأهيل طريق تلبيسة–جبورين لتحسين الحركة المرورية وتعزيز البنية الخدمية في ريف حمص

حمص-سانا

باشرت المؤسسة السورية للبناء والتشييد – فرع حمص أعمال إعادة تأهيل طريق تلبيسة–جبورين–قني العاصي في ريف حمص، ضمن مشروع خدمي يهدف إلى تحسين الحركة المرورية ورفع كفاءة البنية التحتية على هذا المحور الحيوي الذي يربط مدينة تلبيسة بالأوتوستراد الدولي حمص–حلب ويخدم عدداً من القرى الغربية.

وأوضح مدير المشروع المهندس ربيع الداوود في تصريح لـمراسل سانا أن العمل، الذي بدأ في الثالث من الشهر الجاري، يشمل طريقاً يشهد كثافة مرورية عالية ويعد شرياناً خدمياً مهماً للأهالي، مبيناً أن عقد المشروع مُبرم مع مديرية الخدمات الفنية في حمص بقيمة تقارب مليار ليرة سورية، وبمدة تنفيذ تبلغ 65 يوماً.

وأشار الداوود إلى أن المرحلة الأولى من الأعمال تتضمن الحفر والترحيل والتسوية، يليها تنفيذ طبقة بلوكاج بسماكة 40 سم، ثم طبقتين من الحجر المكسر بالسماكة ذاتها، وصولاً إلى تنفيذ الطبقة الإسفلتية النهائية. ويبلغ عرض قاعدة الحفر 9 أمتار، فيما يصل عرض الطبقة العلوية للطريق إلى 8 أمتار، منها 6 أمتار زفت وبانكيت بعرض مترين.

وأعرب عدد من أهالي المنطقة عن ارتياحهم لانطلاق أعمال التأهيل بعد سنوات من المعاناة، حيث أوضح رامز الرضوان أن الطريق كان في حالة سيئة ولا سيما خلال فصل الشتاء، بينما أشار نصوح الحاج إبراهيم إلى أن الطريق يشكل عصب الحركة المرورية والخدمية لعدد من القرى المحيطة. ولفت فيصل الضحيك إلى أن سوء وضع الطريق سابقاً أثّر على الحركة التجارية والاقتصادية في المنطقة.

ويأتي تنفيذ المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الواقع الخدمي وتعزيز انسيابية الحركة المرورية في ريف حمص الشمالي.

