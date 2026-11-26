بلغراد-سانا

دعا القائم بأعمال رئيس صربيا ألكسندر تشوبيتش، اليوم الخميس، إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في الـ 27 من كانون الأول المقبل، وذلك عقب استقالة الرئيس السابق ألكسندر فوتشيتش.

ونقلت وكالة فرانس برس عن تشوبيتش قوله: إنه يحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات والتصويت بمسؤولية، بما يضمن انتخاب رئيس يتمتع بتفويض شعبي قوي ويجسد الوحدة الوطنية، معرباً عن أمله في أن تشهد المنافسة خيارات متعددة بين مرشحين وبرامج انتخابية بارزة.

وكان فوتشيتش، الذي هيمن على المشهد السياسي الصربي لنحو 14 عاماً، قد قلّص ولايته الرئاسية الثانية في أيلول الماضي، تمهيداً للترشح لمنصب رئيس الوزراء، لكنه أقر بالهزيمة أمام قائمة طلابية قادت حراكاً احتجاجياً ضده، فيما فازت القائمة بـ 140 مقعداً من أصل 250 في البرلمان، محققة الأغلبية المطلقة.

وأعلن الحراك الطلابي أنه اختار مرشحه للانتخابات الرئاسية، على أن يكشف عن اسمه لاحقاً، في حين لم يحسم الحزب التقدمي الصربي موقفه من المشاركة في الانتخابات، علماً أن الدستور لا يتيح لفوتشيتش الترشح مجدداً بعد توليه الرئاسة لولايتين.

وتأتي الانتخابات المبكرة بعد نحو عامين من الاحتجاجات التي شهدتها صربيا إثر انهيار جزء من سقف محطة القطارات في مدينة نوفي ساد عام 2024، ما أسفر عن مقتل 16 شخصاً، وأثار اتهامات بالفساد وسوء إدارة مشاريع البنية التحتية.