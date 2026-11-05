الدفاع تواصل استقبال ضباط الصف المنشقين عن النظام البائد لتسوية أوضاعهم

دمشق-سانا‏

تواصل إدارة التجنيد التابعة لوزارة الدفاع في دمشق، استقبال العسكريين من ضباط الصف ‏المنشقين عن النظام البائد، لتسوية أوضاعهم واستكمال إجراءات إعادتهم إلى الخدمة الرسمية، ‏في إطار الجهود الرامية إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة.

وأوضح عدنان الزين من إدارة التجنيد بدمشق، في تصريح خاص لـ سانا اليوم الخميس، أن ‏الآلية التنظيمية تبدأ بحضور المراجعين شخصياً إلى مقر الإدارة في دمشق حصراً، لإجراء ‏المقابلات اللازمة والتحقق من استيفاء الشروط المحددة، مشيراً إلى حرص الإدارة على مساعدة ‏المراجعين وتسهيل معاملاتهم.

وبيّن الزين أن الأوراق المطلوبة مبدئياً تشمل بياناً عائلياً، وهوية شخصية، وإخراج قيد، وشهادة ‏دراسية إن وجدت، إضافة إلى فتح حساب في خدمة “شام كاش”.

إجراءات ميسرة لاستكمال المعاملات

من جهته، أوضح أحمد قاسم الراضي، الذي كان يعمل محققاً من الدرجة الأولى في إدارة ‏القضاء العسكري، أنه انشق عن النظام البائد عام 2012، وانضم إلى الثوار قبل سفره خارج ‏البلاد، لافتاً إلى أن تقديم الأوراق واستكمال الإجراءات لم يستغرق سوى ربع ساعة، نظراً لسرعة ‏المعاملة وسهولتها.

بدوره، ذكر سعد الله زكريا أنه انشق في كانون الأول عام 2012، وتوجه إلى لبنان للعمل ‏وتأمين متطلبات المعيشة بعد تصاعد القصف على بلدته، مشيراً إلى عودته بعد التحرير ‏للمشاركة في بناء سوريا الجديدة.

من جانبه، أشاد المساعد أول المنشق أمير عبود طريف، الذي كان يخدم في إدارة النقل ‏العسكري بالغوطة ضمن الفوج 274، بتعاون العاملين في إدارة التجنيد وتسهيلهم الإجراءات، ‏ومنح الأولوية للعسكريين القدامى، مؤكداً استعداده للعودة إلى عمله بعد استكمال الأوراق ‏المطلوبة.

وتؤكد هذه الإجراءات حرص الجهات المعنية على تسريع وتيرة دمج العسكريين المنشقين ‏العائدين وتمكينهم من الالتحاق بأعمالهم بما يسهم في تعزيز بناء مؤسسات الدولة‏.